В Башкирии 3 января полностью запрещена продажа алкоголя

Сегодня, 3 января 2020 года, на территории Республики Башкортостан действует "сухой закон": в регионе запрещена продажа алкогольной продукции. 4, 5 и 6 января продажа алкоголя будет ограничена по времени - с 10 утра до двух часов дня по местному времени. Соответствующий закон вступил в силу 30 декабря 2019 года.

Как отметил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев, введение ограничений - вынужденная мера, так как по статистике, именно на 3 января приходится пик отравлений алкоголем. По его словам, чаще всего эти отравления связаны не суррогатом, а чрезмерным употреблением спиртного.

- В любой день, за исключением 3 января, запасы любой продукции можно пополнить. Необходимость купить спиртное "здесь и сейчас" обычно возникает тогда, когда культурное застолье превращается в затянувшуюся пьянку. Такие чрезмерные "возлияния" могут иметь непредсказуемые последствия. Именно этих последствий мы и хотим избежать, - подчеркнул Константин Толкачев.