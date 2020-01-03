Правительство России выделило 11 млрд рублей на спортивные объекты

Федеральный бюджет выделил значительные ассигнования на строительство и модернизацию спортивных объектов в России. Больше 11 миллиардов рублей в 2020-2021 году получат 12 регионов страны. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Документ предусматривает передачу в региональные бюджеты 7,9 миллиарда рублей в 2020 году и 3,2 миллиарда в 2021.

Самая большая сумма в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" будет направлена в Новосибирск для строительства многофункциональной ледовой арены. В этом году на строительство пойдут 1,4 миллиарда, еще 1,75 будут направлены в следующем. Под ледовую арену уже подготовлена площадка на левом берегу Оби.

Решение о строительстве ледового дворца было окончательно принято в 2016 году, когда стало известно, что Новосибирск может принять 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею. Кстати, из выделенных правительством России средств Новосибирск также получит 550 миллионов рублей на Региональный центр волейбола.

Ровно миллиард рублей в 2020 году выделен Белгороду на строительство многофункциональной спортивной арены на десять тысяч мест. Ее строительство уже идет, планируется, что сооружение будет сдано к концу года. Арена предназначена для проведения соревнований международного уровня по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису и другим видам спорта.

Другие бюджетные средства пойдут на строительство регцентра по хоккею в Улан-Удэ, спорткомплекса в Ардоне, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Петропавловске-Камчатском, многофункционального спортивного комплекса в Краснодаре. В Брянске будет возведен Дворец единоборств, а в Иваново, Калуге и Самаре Дворцы спорта. Саратову на первый этап строительства Дворца водных видов спорта на 2020 год выделен 591 миллион рублей.