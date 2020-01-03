В промышленных центрах будут вести мониторинг выбросов

В 12 крупных промышленных городах будет создана информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха.

Эксперимент по квотированию выбросов на основе сводных расчетов пройдет в городских округах Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Он продлится с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

"Это необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников", - сообщало ранее правительство.