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03.01.2020 15:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Видео: Омский хор записал свою версию песни из сериала "Ведьмак"

Текст: Татьяна Кузнецова (Омск)

Государственный Омский русский народный хор записал кавер-версию песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" из сериала "Ведьмак". Омский вариант музыкального произведения уже набирает популярность в соцсетях.

Видеоролик с этой композицией Омская филармония разместила на своих страницах социальных сетях. В сериале эту песню исполняет герой Лютик. В кавер-версии солирует артист омского хора Валерий Подворный.

Фото: twitter.com/ witchernetflix
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Подписчики по достоинству оценили профессионализм артистов и высокое качество исполнения. "Шикарно", "Спели от души", "Лучшая версия", - пишут в комментариях к ролику почитатели.

Более того, интернет-пользователи предложили ведущему Первого канала Ивану Урганту пригласить омских артистов к себе на передачу "Вечерний Ургант".

Справка "РГ"

"Ведьмак" - американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского.

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