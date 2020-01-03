Видео: Омский хор записал свою версию песни из сериала "Ведьмак"

Государственный Омский русский народный хор записал кавер-версию песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" из сериала "Ведьмак". Омский вариант музыкального произведения уже набирает популярность в соцсетях.

Видеоролик с этой композицией Омская филармония разместила на своих страницах социальных сетях. В сериале эту песню исполняет герой Лютик. В кавер-версии солирует артист омского хора Валерий Подворный.

Подписчики по достоинству оценили профессионализм артистов и высокое качество исполнения. "Шикарно", "Спели от души", "Лучшая версия", - пишут в комментариях к ролику почитатели.

Более того, интернет-пользователи предложили ведущему Первого канала Ивану Урганту пригласить омских артистов к себе на передачу "Вечерний Ургант".

Справка "РГ"

"Ведьмак" - американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского.