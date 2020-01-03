В 2020 году Россия утилизирует две ракеты "Воевода"

В нынешнем году начнется утилизация двух межконтинентальных баллистических ракет "Воевода". За рубежом эти ракеты известны под другим названием - "Сатана".

Как сообщает "Интерфакс", ракеты РС-20В, считающиеся самыми мощными в мире, должны быть утилизированы к 30 ноября 2020 года. В данный момент МБР хранятся на территории одной из воинских частей на Урале. К месту утилизации они будут доставлены в транспортно-пусковых контейнерах.

Каждая ракета позволит получить более 20 килограммов золота, серебра и платины, около 20 тонн цветных металлов и шести тонн черных металлов. После разборки ракеты останется более 26 тонн резинотехнических изделий, стеклопластика и других подлежащих переработке и утилизации материалов.

В соответствии с требованиями договора по Дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений уведомление об утилизации МБР будет направлено США.

Напомним, что решение о снятии с боевого дежурства легендарных ракет было принято в марте 2018 года. Им на смену, по словам заместителя министра обороны Юрия Борисова, придут межконтинентальные ракеты "Сармат", обладающие уникальными характеристиками полета.

Основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" (РС-28) были раскрыты на форуме "Армия-2019". Стартовая масса ракеты - 208 тонн, а масса полезной нагрузки - 10 тонн. Длина баллистической ракеты - 35,5 метра, диаметр - три метра. Тип боевой части - это разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.