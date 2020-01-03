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03.01.2020 23:29
Рубрика: Спорт

Россия поспорит со Швецией за выход в финал молодежного ЧМ по хоккею

Текст: Артур Нанян
В субботу 4 января сборная России проведет полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею. В соперниках у команды Валерия Брагина будут шведы.
Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости

"Мы никого не боимся и уверены в себе. Завтра будет интересная встреча. Посмотрим, кто окажется сильнее", - отметил форвард российской команды Василий Подколзин.

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Шведы проводят великолепный турнир. По большому счету, проблемы у них возникли лишь в одном матче - стартовом против финнов, в котором "Тре крунур" одолели соперника в овертайме. В остальных четырех играх скандинавы одержали четыре победы, забросив 22 шайбы и пропустив лишь шесть. К слову, шведы выигрывают в 52 поединках подряд на групповых этапах чемпионата мира и уже 13 лет никому не уступают.

Наша сборная пока не показывает такой мощной игры. Что, впрочем, не помешало россиянам пробиться в полуфинал. По мнению главного тренера шведов Томаса Монтена, его команде предстоит очень тяжелый матч.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"С Россией мы должны играть на высоких скоростях. Мои хоккеисты говорят, что они должны нас бояться? Думаю, мы тоже должны бояться россиян, потому что у них невероятная команда", - считает Монтен.

К слову, сборные России и Швеции в последний раз встречались в ноябре на "Турнире четырех наций". Результат был плачевным для нашей команды: скандинавы выиграли 6:1.

Если говорить в целом о статистике встреч на чемпионатах мира, то здесь явное преимущество на стороне шведов. Пути этих команд на первенствах планет пересекались 12 раз. В активе россиян лишь три победы, в то время как "Тре крунур" победили в девяти матчах.

Фото: AP Photo/Kathy Willens
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Что касается букмекеров, то они в сегодняшнем противостоянии отдают небольшое предпочтение Швеции. Эксперты принимают ставки на победу скандинавов в основное время с расчетом 1 к 2,4, а на Россию - 1 к 2,45.

Добавим, что во втором полуфинале канадцы встретятся с действующими чемпионами мира финнами.

Где будем смотреть

4 января, суббота

Первый канал

17:00. Сборная России - Сборная Швеции. Прямая трансляция.

Матч ТВ

21:00. Сборная Канады - Сборная Финляндии. Прямая трансляция.

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