Россия поспорит со Швецией за выход в финал молодежного ЧМ по хоккею

В субботу 4 января сборная России проведет полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею. В соперниках у команды Валерия Брагина будут шведы.

"Мы никого не боимся и уверены в себе. Завтра будет интересная встреча. Посмотрим, кто окажется сильнее", - отметил форвард российской команды Василий Подколзин.

Шведы проводят великолепный турнир. По большому счету, проблемы у них возникли лишь в одном матче - стартовом против финнов, в котором "Тре крунур" одолели соперника в овертайме. В остальных четырех играх скандинавы одержали четыре победы, забросив 22 шайбы и пропустив лишь шесть. К слову, шведы выигрывают в 52 поединках подряд на групповых этапах чемпионата мира и уже 13 лет никому не уступают.

Наша сборная пока не показывает такой мощной игры. Что, впрочем, не помешало россиянам пробиться в полуфинал. По мнению главного тренера шведов Томаса Монтена, его команде предстоит очень тяжелый матч.

"С Россией мы должны играть на высоких скоростях. Мои хоккеисты говорят, что они должны нас бояться? Думаю, мы тоже должны бояться россиян, потому что у них невероятная команда", - считает Монтен.

К слову, сборные России и Швеции в последний раз встречались в ноябре на "Турнире четырех наций". Результат был плачевным для нашей команды: скандинавы выиграли 6:1.

Если говорить в целом о статистике встреч на чемпионатах мира, то здесь явное преимущество на стороне шведов. Пути этих команд на первенствах планет пересекались 12 раз. В активе россиян лишь три победы, в то время как "Тре крунур" победили в девяти матчах.

Что касается букмекеров, то они в сегодняшнем противостоянии отдают небольшое предпочтение Швеции. Эксперты принимают ставки на победу скандинавов в основное время с расчетом 1 к 2,4, а на Россию - 1 к 2,45.

Добавим, что во втором полуфинале канадцы встретятся с действующими чемпионами мира финнами.

Где будем смотреть

4 января, суббота

Первый канал

17:00. Сборная России - Сборная Швеции. Прямая трансляция.

Матч ТВ

21:00. Сборная Канады - Сборная Финляндии. Прямая трансляция.