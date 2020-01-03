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03.01.2020 11:30
Рубрика: Бензин

Росстандарт назвал АЗС, где торгуют некачественным топливом

Текст: Евгений Костин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения разного рода.

Регулирующее ведомство не уточняет, сколько всего АЗС было проверено в течение 2019 года, но известно, что рейды были организованы в том числе в Дагестане, Крыму и Севастополе.

Фото: istock
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В опубликованном документе представлен список из 157 автозаправочных станций, которые были уличены в торговле некачественным топливом. Основные нарушения касаются несоответствия заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), повышенного содержания серы в бензине и солярке.

В этом месяце на сайте Росстандарта появится обновлённая карта качества топлива, на которой будет наглядно показан уровень риска заправки некачественным топливом.

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#бензин