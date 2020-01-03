Рубль подорожал на первых торгах 2020 года

Рубль в первый день торгов на Московской бирже начал уверенно расти к доллару и евро, сообщает РИА Новости.

Курс доллара расчетами "на завтра" в 10.06 по московскому времени снизился на 13 копеек - до 61,85 рубля. Курс евро снизился на 36 копеек, до 69,1 рубля. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 2,9 процента - до 68,17 доллара за баррель.

Причиной этого названо убийство в Ираке иранского генерала Касима Сулеймани. Он и еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, погибли при ракетном ударе, который США нанесли по аэропорту Багдада.