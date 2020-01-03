Оппоненты Трампа назвали его решение о ликвидации Сулеймани "безрассудным"

Политические соперники Трампа в Соединенных Штатах назвали решение американского президента о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани "безрассудным".

Джо Байден, кандидат в президенты США от демократической партии и, по мнению аналитиков, главный потенциальный соперник Трампа на выборах, заявил, что Дональд Трамп "бросил динамитную шашку в небольшой ящичек", так он своеобразно прокомментировав убийство генерала в результате авиаудара в международном аэропорту Багдада, сообщает The Associated Press.

По его словам, решение главы Белого дома может поставить США "на грань крупного конфликта на Ближнем Востоке".

"Трамп обязан объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и персонала посольства", - отметил Байден.

Решение Трампа о ликвидации Сулеймани в очередной раз добавило масла в огонь политического противостояния республиканцев и демократов на фоне предстоящих предвыборных баталий.

По мнению Элизабет Уоррен, сенатора-демократа от штата Массачусетс и еще одного кандидата в президенты США, "безрассудный шаг Трампа обостряет ситуацию с Ираном и увеличивает вероятность новых смертей и нового конфликта на Ближнем Востоке".

"Опасная эскалация Трампа приближает нас к еще одной катастрофической войне на Ближнем Востоке, которая может стоить бесчисленных жизней и триллионов долларов", - отметил еще один непримиримый критик Дональда Трампа, сенатор-демократ Берни Сандерс.

Операция в отношении иранского генерала также вызвала критику со стороны демократов, которые не баллотируются на пост президента. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что администрация нанесла авиаудар без консультации с Конгрессом или разрешения на применение военной силы против Ирана. По ее мнению, подобный шаг "рискует спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия".

"Война с Ираном - это последнее, что нам нужно, а не воля американского народа. Мы должны действовать, чтобы снять напряженность и защитить наших людей в регионе", - написал в Twitter известный американский предприниматель Эндрю Ян.

Многие республиканцы, напротив, сочли решение Трампа "оправданным".

"Я высоко ценю смелые действия президента Трампа против агрессии Ирана. Правительству Ирана казали: если вы хотите больше, вы получите больше", - заявил один из ближайших соратников президента Линдси Грэм.

Напомним, что американские военные ликвидировали генерала Касема Сулеймани, главу иранских элитных сил "Эль-Кудс", в пятницу в Багдаде по указанию Трампа. По некоторым сообщениям, генерал прилетел в Ирак из Ливана или Сирии.

В американском министерстве обороны в оправдание силовой атаки заявили, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе".

Хотя генерал, напротив, имел репутацию человека, который прибегал к силовым решениям в последнюю очередь. Он был широко известен как вторая самая влиятельная фигура в Иране после аятоллы Хаменеи, отмечает ВВС. Возглавляемое им "Эль-Кудс", элитное подразделение иранской Революционной гвардии - Корпуса Стражей Исламской Революции, подчинялось непосредственно аятолле, а сам Сулеймани при жизни был провозглашен "героем нации".

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, ожидается, что эта атака вызовет серьезный иранский ответный удар против Израиля и американских сил на Ближнем Востоке. По его словам, убийство Сулеймани - это наихудший сценарий развития событий, очень похожий на месть США за недавнее нападение на американское посольство в Багдаде. И если это так, то возмездие не заставит себя ждать, считает Косачев, отметив, что будет рад ошибиться.

Между тем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который, к слову, вел церемонию свадьбы дочери генерала, заявил, что за нападением последует "серьезная месть преступникам". Он также объявил три дня национального траура в Исламской Республике.

Комментарии и отклики

По мнению аналитиков ВВС, Касем Сулеймани считался вдохновителем огромных амбиций Ирана на Ближнем Востоке и настоящим министром иностранных дел страны, когда дело касалось войны и мира. Его смерть знаменует собой решающий поворотный момент в том, что уже является серьезным кризисом между Ираном и США и их союзниками. Ожидается не просто эскалация конфликта, а иранское возмездие, что, несомненно и определенно поставит и без того нестабильный регион в еще более опасную ситуацию, отмечается в материале.

Вместе с тем многие эксперты считают, что в Иране нет и не предвидится никаких признаков падения режима. На самом деле есть все больше свидетельств того, что жесткий подход Трампа заставит Тегеран стать более агрессивным в ближневосточном регионе. И это является полной противоположностью той цели, которую хотел бы достичь американский президент, констатировал телеканал CNN еще в среду до ликвидации Сулеймани.

Этот авиаудар является потенциальным переломным моментом на Ближнем Востоке, поскольку США и Иран находятся на грани тотальной войны, и ожидается, что он спровоцирует серьезный ответный удар со стороны Ирана и его региональных шиитских союзников против Израиля и американских интересов в регионе, отмечает The Daily Mail.

По оценке аналитиков, Трамп, памятуя о том, что нерешительная реакция Джимми Картера после захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году стоила этому президенту переизбрания на второй срок, хочет предстать накануне выборов в глазах электората "национальным героем", по сути, вводя Соединенные Штаты в "большую войну".

Однако детище Сулеймани - иранские элитные силы безопасности, с которыми по искусности и мощи в регионе может сравниться, пожалуй, только израильский "Моссад", отнюдь не те персы из кинокомикса, с которыми сражались "триста спартанцев". И, похоже, это мало представляют и осознают в сегодняшней американской администрации, фактически отправляя дополнительные воинские подразделения Пентагона на "большую войну" в самый взрывоопасный регион на планете.

Это любопытно

В Twitter некоторые пользователи цитируют сообщения Дональда Трампа, которые датируются 2011 и 2012 годами, но воспринимаются по-другому сегодня. "Чтобы быть переизбранным, Барак Обама пойдет на войну с Ираном, - написал Трамп, добавив: "Не позволяйте Обаме разыграть карту Ирана, чтобы пойти на войну и быть избранным, берегитесь республиканцев!"