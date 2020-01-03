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03.01.2020 11:19
Рубрика: В мире

Оппоненты Трампа назвали его решение о ликвидации Сулеймани "безрассудным"

Текст: Максим Макарычев
Политические соперники Трампа в Соединенных Штатах назвали решение американского президента о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани "безрассудным".
Фото: HO / KHAMENEI.IR / AFP Фото: HO / KHAMENEI.IR / AFP
Фото: HO / KHAMENEI.IR / AFP

Джо Байден, кандидат в президенты США от демократической партии и, по мнению аналитиков, главный потенциальный соперник Трампа на выборах, заявил, что Дональд Трамп "бросил динамитную шашку в небольшой ящичек", так он своеобразно прокомментировав убийство генерала в результате авиаудара в международном аэропорту Багдада, сообщает The Associated Press.

Фото: KHAMENEI.IR / AFP
Убийство Сулеймани может иметь далеко идущие последствия

По его словам, решение главы Белого дома может поставить США "на грань крупного конфликта на Ближнем Востоке".

"Трамп обязан объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и персонала посольства", - отметил Байден.

Решение Трампа о ликвидации Сулеймани в очередной раз добавило масла в огонь политического противостояния республиканцев и демократов на фоне предстоящих предвыборных баталий.

По мнению Элизабет Уоррен, сенатора-демократа от штата Массачусетс и еще одного кандидата в президенты США, "безрассудный шаг Трампа обостряет ситуацию с Ираном и увеличивает вероятность новых смертей и нового конфликта на Ближнем Востоке".

"Опасная эскалация Трампа приближает нас к еще одной катастрофической войне на Ближнем Востоке, которая может стоить бесчисленных жизней и триллионов долларов", - отметил еще один непримиримый критик Дональда Трампа, сенатор-демократ Берни Сандерс.

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Операция в отношении иранского генерала также вызвала критику со стороны демократов, которые не баллотируются на пост президента. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что администрация нанесла авиаудар без консультации с Конгрессом или разрешения на применение военной силы против Ирана. По ее мнению, подобный шаг "рискует спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия".

"Война с Ираном - это последнее, что нам нужно, а не воля американского народа. Мы должны действовать, чтобы снять напряженность и защитить наших людей в регионе", - написал в Twitter известный американский предприниматель Эндрю Ян.

Многие республиканцы, напротив, сочли решение Трампа "оправданным".

"Я высоко ценю смелые действия президента Трампа против агрессии Ирана. Правительству Ирана казали: если вы хотите больше, вы получите больше", - заявил один из ближайших соратников президента Линдси Грэм.

Напомним, что американские военные ликвидировали генерала Касема Сулеймани, главу иранских элитных сил "Эль-Кудс", в пятницу в Багдаде по указанию Трампа. По некоторым сообщениям, генерал прилетел в Ирак из Ливана или Сирии.

Фото: Александр Щербак/РИА Новости
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В американском министерстве обороны в оправдание силовой атаки заявили, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе".

Хотя генерал, напротив, имел репутацию человека, который прибегал к силовым решениям в последнюю очередь. Он был широко известен как вторая самая влиятельная фигура в Иране после аятоллы Хаменеи, отмечает ВВС. Возглавляемое им "Эль-Кудс", элитное подразделение иранской Революционной гвардии - Корпуса Стражей Исламской Революции, подчинялось непосредственно аятолле, а сам Сулеймани при жизни был провозглашен "героем нации".

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, ожидается, что эта атака вызовет серьезный иранский ответный удар против Израиля и американских сил на Ближнем Востоке. По его словам, убийство Сулеймани - это наихудший сценарий развития событий, очень похожий на месть США за недавнее нападение на американское посольство в Багдаде. И если это так, то возмездие не заставит себя ждать, считает Косачев, отметив, что будет рад ошибиться.

Между тем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который, к слову, вел церемонию свадьбы дочери генерала, заявил, что за нападением последует "серьезная месть преступникам". Он также объявил три дня национального траура в Исламской Республике.

Комментарии и отклики

По мнению аналитиков ВВС, Касем Сулеймани считался вдохновителем огромных амбиций Ирана на Ближнем Востоке и настоящим министром иностранных дел страны, когда дело касалось войны и мира. Его смерть знаменует собой решающий поворотный момент в том, что уже является серьезным кризисом между Ираном и США и их союзниками. Ожидается не просто эскалация конфликта, а иранское возмездие, что, несомненно и определенно поставит и без того нестабильный регион в еще более опасную ситуацию, отмечается в материале.

Вместе с тем многие эксперты считают, что в Иране нет и не предвидится никаких признаков падения режима. На самом деле есть все больше свидетельств того, что жесткий подход Трампа заставит Тегеран стать более агрессивным в ближневосточном регионе. И это является полной противоположностью той цели, которую хотел бы достичь американский президент, констатировал телеканал CNN еще в среду до ликвидации Сулеймани.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Этот авиаудар является потенциальным переломным моментом на Ближнем Востоке, поскольку США и Иран находятся на грани тотальной войны, и ожидается, что он спровоцирует серьезный ответный удар со стороны Ирана и его региональных шиитских союзников против Израиля и американских интересов в регионе, отмечает The Daily Mail.

По оценке аналитиков, Трамп, памятуя о том, что нерешительная реакция Джимми Картера после захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году стоила этому президенту переизбрания на второй срок, хочет предстать накануне выборов в глазах электората "национальным героем", по сути, вводя Соединенные Штаты в "большую войну".

Однако детище Сулеймани - иранские элитные силы безопасности, с которыми по искусности и мощи в регионе может сравниться, пожалуй, только израильский "Моссад", отнюдь не те персы из кинокомикса, с которыми сражались "триста спартанцев". И, похоже, это мало представляют и осознают в сегодняшней американской администрации, фактически отправляя дополнительные воинские подразделения Пентагона на "большую войну" в самый взрывоопасный регион на планете.

Это любопытно

В Twitter некоторые пользователи цитируют сообщения Дональда Трампа, которые датируются 2011 и 2012 годами, но воспринимаются по-другому сегодня. "Чтобы быть переизбранным, Барак Обама пойдет на войну с Ираном, - написал Трамп, добавив: "Не позволяйте Обаме разыграть карту Ирана, чтобы пойти на войну и быть избранным, берегитесь республиканцев!"

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