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03.01.2020 08:17
Рубрика: Власть

Косачев: Убийство генерала КСИР грозит столкновениями шиитов с США в Ираке

Убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани предвещает новые столкновения радикальных шиитов в Ираке с американцами. Ответ может не заставить себя ждать. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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По его мнению, убийство Сулеймани - это наихудший сценарий развития событий, очень похожий на месть США за недавнее нападение на американское посольство в Багдаде. И если это так, то возмездие не заставит себя ждать, считает Косачев, отметив, что будет рад ошибиться. "Ведь войны легко начинать, но очень трудно заканчивать", - цитирует председателя комитета РИА Новости.

Напомним, в пятницу США нанесли удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде. Шиитское ополчение Ирака объявило о гибели пяти своих членов, включая заместителя главы шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Позже Пентагон подтвердил, что США провели в Багдаде операцию против иранского генерала Касема Сулеймани - главы сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. В результате Сулеймани был убит. Американская сторона утверждает, что именно генерал Сулеймани активно разрабатывал план нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону.

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