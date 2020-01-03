Сербские интеллектуалы встали на защиту национальных святынь в Черногории

Новости

Похолодание в Москву придет на следующей неделе 17:35
США заявили о готовности к любому ответу Ирана на убийство генерала КСИР 17:35
Москву накроет метеоритный дождь в ночь с 3 на 4 января 17:26
В Госдуме заявили, что спецслужбы США подставили Трампа 17:25
Больше всего кредитов выплачивают молодые заемщики 17:22
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги 17:22
Врачи назвали лучшую диету на 2020 год 17:06
В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за избиения заключенных 16:47
Москвичей призвали отказаться от пиротехники ради птиц 16:33
Проблем с поставками нефти из России в Польшу нет 16:28
Новые Duster, Logan и Sandero гибридами скоро не будут 16:20
Специалисты ВКС РФ обеспечили запуски 20 космических аппаратов в 2019 году 16:17
Экс-игрок ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил Россию 16:12
Волонтерам разрешили работать над сохранением объектов культурного наследия 15:37
В ДТП на подъезде к Архызу пострадала женщина 15:20
Видео: потоки воды уносят автомобили с улиц Джакарты 15:16
Фермер на Ставрополье решил собрать новогодние елки горожан для коз 15:11
Видео: Омский хор записал свою версию песни из сериала "Ведьмак" 15:00
XVI Рождественский турнир по хоккею на приз Президента РБ стартовал в Минске 14:49
Минобороны: РВСН проведут в этом году более 200 учений 14:42
Французская фигуристка сдала положительный допинг-текст на кокаин 14:40
СМИ: Мужчина расстрелял любовника супруги в мэрии французского города 14:33
В Москве появится новый полигон для беспилотников 14:29
В Подольске в частном доме при пожаре погибла семья с детьми 14:14
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
03.01.2020 17:14
Рубрика: В мире

Сербские интеллектуалы встали на защиту национальных святынь в Черногории

Текст: Александр Борисов ( Подгорица)
"Только единство спасет сербов" - многовековой национальный девиз Сербии, служивший для консолидации народа в периоды смертельной опасности. Сейчас он как никогда актуален, поскольку в Черногории, как отметил Патриарх Сербский Ириней, развернут "жестокий террор в отношении Сербской Православной Церкви (СПЦ), ее духовенства и верных людей".
митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий Фото: пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий Фото: пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии
митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий Фото: пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии

Агентство "Танюг", со ссылкой на кабинет президента Сербии Александра Вучича, сообщило о том, что политик 6 января отпразднует Рождественский сочельник на севере Черногории, продемонстрировав тем самым "единство сербского народа в отстаивании сербских святынь и Церкви".

Фото: EPA
Власти Черногории приняли закон о свободе вероисповедания

Кроме того, в эти праздничные дни тысячи сербских интеллектуалов во главе с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием подписали петицию в защиту Сербской Православной Церкви в Черногории, потребовав от Подгорицы прекратить реализацию антицерковной, антицивилизационной и антигосударственной политики. Всего под документом поставили свои подписи свыше 110 тысяч человек (население Черногории составляет 622 тысячи человек, из которых сербами себя идентифицируют - 178 тысяч). При этом следует учитывать и тот факт, что ежедневно на мирные акции протеста в черногорских городах собирается около 70 тысяч верующих.

А все началось с того, что президент Черногории Мило Джуканович, находящийся у власти аж с 1989 года, по указке из Вашингтона в конце декабря 2019 года инициировал утверждение в парламенте дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", а затем и сам подписал его. Таким образом, он проигнорировал мнение граждан, обращения сербских политических лидеров из региона, духовенства. Затем страна, по сути, превратилась в арену противостояния властей и сторонников СПЦ: в Скупщине проводились аресты оппозиционных депутатов; улицы заполнили десятки тысяч граждан, заблокировавших транспортные артерии государства; происходили столкновения с правоохранительными органами, а полицейские даже избили епископа Диоклийского Мефодия.

Фото: Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии
Президент Черногории рискует быть проклятым

"Союз сербов из Черногории" призвал мировых государственных и религиозных лидеров обратить самое пристальное внимание на очень опасный сценарий, который готовится в Черногории, реализация которого может иметь беспрецедентные последствия для сербского народа, Сербской Православной Церкви и Сербии в целом.

"Враги сербского народа, сосредоточенные в теневых центрах мощи, видят в событиях в Черногории прекрасную возможность реализовать здесь свои интересы, не обращая при этом внимания на ужасные кровавые последствия, которые могут произойти в случае осуществления их замыслов. Всем уже ясно, что черногорский режим, отчужденный от Бога и народа, не самостоятелен в своих действиях против сербского народа и что он не остановится на этом пути, а пойдет до конца", - предупреждают в организации, называя истинного заказчика потенциального конфликта - англосаксонское "глубинное государство".

Очевидно, что Сербская Православная Церковь видится в Вашингтоне серьезным препятствием на пути реализации его геополитических замыслов на Балканах. Так, митрополит Амфилохий открыто обозначает истинного инициатора православного раскола - Соединенные Штаты Америки, а также называет три главных греха нынешней официальной Подгорицы: создание раскольнической церкви, признание лжегосударства Косово, введение санкций в отношении России. "Это стыд и срам властям, а не всей Черногории, поскольку Черногория этого не принимает", - подчеркивает он.

РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории
Несколько полицейских получили травмы во время протестов в Черногории

Таким образом, не случайно против СПЦ американцами была развернута массированная информационная кампания, направленная на разрушение ее исторических связей с Москвой и дистанцирование иерархов СПЦ от косовского вопроса, к более активному урегулированию которого уже подключился Белый дом. Не могло остаться незамеченным и то, что утвержденный антицерковный закон рассматривался черногорскими властями еще в 2015 году, однако он вновь приобрел актуальность именно после состоявшегося месяц назад визита в Подгорицу посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека, "засветившегося" ранее в процессе реализации церковного раскола на Украине.

Между тем профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович, один из наиболее авторитетных сербских интеллектуалов, подписавших петицию в защиту СПЦ в Черногории, в интервью "Российской газете" открыто предупреждает, что агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию.

"Только теперь, столкнувшись с непримиримой враждебностью Запада, русские и сербы могут понять свою историю, - констатирует он. - Речь идет не о боли и чувствах, а о холодных фактах, о трезвой оценке реальности. В двух мировых войнах страны Запада были все же разделены; теперь они едины в своем враждебном отношении к нам. В последнее время, правда, фиксируются внутренние противоречия, но чтобы увидеть, к чему это приведет, нам придется подождать. Все, что уже делалось по отношению к сербам последние 30 лет, теперь Запад пытается применить к России. Посмотрите на эти средства массовой информации, антисербскую и антироссийскую истерию, издевательства над нашей историей и нашими жертвами, вербовки и финансирования пятой колонны в наших странах, циничные ложные обещания, наращивания войск на наших исторических территориях или границах, экономические санкции. Это глубоко укоренившиеся культурные предрассудки, проистекающие из самых мрачных основ европейской истории. Важно отметить, что для западников характерна вера в собственную богоизбранность и непогрешимость".

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
В РПЦ прокомментировали закон о церквях в Черногории

Милош Кович отмечает, что одна из главных причин враждебности Запада к сербам заключается в том, что они считают нас с 19-го века "малыми русскими". "Сербы никогда не забудут о помощи Николая II и России в роковом для нас 1914 году, - заявил он. - Сдерживая западных крестоносцев, своими массовыми страданиями, как в 1941 или 1999 годах, сербы указывали России на опасность, давая ей время собраться и подготовиться к обороне. Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию".

В мире Европа Сербия В мире Европа Черногория

Главное сегодня

МО РФ: Убийство США иранского генерала приведет к эскалации обстановки
Правительство России выделило 11 млрд рублей на спортивные объекты
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию
Премьер утвердил правила выплаты грантов в размере 125 тыс. рублей школьникам
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею