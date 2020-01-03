Сербские интеллектуалы встали на защиту национальных святынь в Черногории

"Только единство спасет сербов" - многовековой национальный девиз Сербии, служивший для консолидации народа в периоды смертельной опасности. Сейчас он как никогда актуален, поскольку в Черногории, как отметил Патриарх Сербский Ириней, развернут "жестокий террор в отношении Сербской Православной Церкви (СПЦ), ее духовенства и верных людей".

Агентство "Танюг", со ссылкой на кабинет президента Сербии Александра Вучича, сообщило о том, что политик 6 января отпразднует Рождественский сочельник на севере Черногории, продемонстрировав тем самым "единство сербского народа в отстаивании сербских святынь и Церкви".

Кроме того, в эти праздничные дни тысячи сербских интеллектуалов во главе с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием подписали петицию в защиту Сербской Православной Церкви в Черногории, потребовав от Подгорицы прекратить реализацию антицерковной, антицивилизационной и антигосударственной политики. Всего под документом поставили свои подписи свыше 110 тысяч человек (население Черногории составляет 622 тысячи человек, из которых сербами себя идентифицируют - 178 тысяч). При этом следует учитывать и тот факт, что ежедневно на мирные акции протеста в черногорских городах собирается около 70 тысяч верующих.

А все началось с того, что президент Черногории Мило Джуканович, находящийся у власти аж с 1989 года, по указке из Вашингтона в конце декабря 2019 года инициировал утверждение в парламенте дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", а затем и сам подписал его. Таким образом, он проигнорировал мнение граждан, обращения сербских политических лидеров из региона, духовенства. Затем страна, по сути, превратилась в арену противостояния властей и сторонников СПЦ: в Скупщине проводились аресты оппозиционных депутатов; улицы заполнили десятки тысяч граждан, заблокировавших транспортные артерии государства; происходили столкновения с правоохранительными органами, а полицейские даже избили епископа Диоклийского Мефодия.

"Союз сербов из Черногории" призвал мировых государственных и религиозных лидеров обратить самое пристальное внимание на очень опасный сценарий, который готовится в Черногории, реализация которого может иметь беспрецедентные последствия для сербского народа, Сербской Православной Церкви и Сербии в целом.

"Враги сербского народа, сосредоточенные в теневых центрах мощи, видят в событиях в Черногории прекрасную возможность реализовать здесь свои интересы, не обращая при этом внимания на ужасные кровавые последствия, которые могут произойти в случае осуществления их замыслов. Всем уже ясно, что черногорский режим, отчужденный от Бога и народа, не самостоятелен в своих действиях против сербского народа и что он не остановится на этом пути, а пойдет до конца", - предупреждают в организации, называя истинного заказчика потенциального конфликта - англосаксонское "глубинное государство".

Очевидно, что Сербская Православная Церковь видится в Вашингтоне серьезным препятствием на пути реализации его геополитических замыслов на Балканах. Так, митрополит Амфилохий открыто обозначает истинного инициатора православного раскола - Соединенные Штаты Америки, а также называет три главных греха нынешней официальной Подгорицы: создание раскольнической церкви, признание лжегосударства Косово, введение санкций в отношении России. "Это стыд и срам властям, а не всей Черногории, поскольку Черногория этого не принимает", - подчеркивает он.

Таким образом, не случайно против СПЦ американцами была развернута массированная информационная кампания, направленная на разрушение ее исторических связей с Москвой и дистанцирование иерархов СПЦ от косовского вопроса, к более активному урегулированию которого уже подключился Белый дом. Не могло остаться незамеченным и то, что утвержденный антицерковный закон рассматривался черногорскими властями еще в 2015 году, однако он вновь приобрел актуальность именно после состоявшегося месяц назад визита в Подгорицу посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека, "засветившегося" ранее в процессе реализации церковного раскола на Украине.

Между тем профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович, один из наиболее авторитетных сербских интеллектуалов, подписавших петицию в защиту СПЦ в Черногории, в интервью "Российской газете" открыто предупреждает, что агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию.

"Только теперь, столкнувшись с непримиримой враждебностью Запада, русские и сербы могут понять свою историю, - констатирует он. - Речь идет не о боли и чувствах, а о холодных фактах, о трезвой оценке реальности. В двух мировых войнах страны Запада были все же разделены; теперь они едины в своем враждебном отношении к нам. В последнее время, правда, фиксируются внутренние противоречия, но чтобы увидеть, к чему это приведет, нам придется подождать. Все, что уже делалось по отношению к сербам последние 30 лет, теперь Запад пытается применить к России. Посмотрите на эти средства массовой информации, антисербскую и антироссийскую истерию, издевательства над нашей историей и нашими жертвами, вербовки и финансирования пятой колонны в наших странах, циничные ложные обещания, наращивания войск на наших исторических территориях или границах, экономические санкции. Это глубоко укоренившиеся культурные предрассудки, проистекающие из самых мрачных основ европейской истории. Важно отметить, что для западников характерна вера в собственную богоизбранность и непогрешимость".

Милош Кович отмечает, что одна из главных причин враждебности Запада к сербам заключается в том, что они считают нас с 19-го века "малыми русскими". "Сербы никогда не забудут о помощи Николая II и России в роковом для нас 1914 году, - заявил он. - Сдерживая западных крестоносцев, своими массовыми страданиями, как в 1941 или 1999 годах, сербы указывали России на опасность, давая ей время собраться и подготовиться к обороне. Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию".