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03.01.2020 20:32
Рубрика: В мире

СМИ: Дуда отказался ехать на форум в Израиле из-за приглашения Путину

Текст: Игорь Дунаевский

Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки на Всемирный форум памяти холокоста из-за того, что на это мероприятие приглашен президент России Владимир Путин. Об этом сообщила польская газета Gazeta Wyborcza.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Пятый форум такого рода состоится 22-23 января в Иерусалиме, а его организатором является Институт Яд ва-Шем. Мероприятие приурочено к 75-ой годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Свое участие в нем подтвердили несколько европейских лидеров, в том числе из Германии, Италии и Франции. Издание утверждает, что одной из основных причин, по которой Дуда отменил свою поездку, является планируемое участие в этом мероприятии президента РФ. По другой версии польскому президенту не нравится, что в числе организаторов значится глава МИД Израиля Исраэль Кац, который в прошлом упрекал поляков в антисемитизме. Наконец, власти Польши считают, что мероприятие в Израиле является альтернативой торжествам по случаю освобождения Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в Освенциме 27 января, когда отмечается Международный день памяти жертв холокоста.

Напомним, в конце прошлого года власти Польши вступили в спор с президентом России из-за его высказываний о польском после в Третьем рейхе Юзефе Липском. Путин рассказал, что Липский в 1930-ых предлагал поставить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за идею высылки польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Президент России за это назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей".

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