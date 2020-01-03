США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса и его детей. Теперь им запрещен въезд в Соединенные Штаты, сообщил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Синтра Фриас несет ответственность за действия Кубы, направленные на поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава американской дипломатии утверждает, что представители кубинских Революционных вооруженных сил вместе с венесуэльскими военными и сотрудниками спецслужб были причастны к нарушениям прав человека и злоупотреблениям на территории Боливарианской республики, пишет ТАСС.

Напомним, в ноябре прошлого года США ввели санкции в отношении компании, закупающей топливо для Кубы. По мнению американской стороны, внесенная в черный список Панамериканская корпорация якобы является собственностью либо находится под контролем компании "Кубаметалес", в отношении которой в июле 2019 года за деятельность в нефтяном секторе экономики Венесуэлы были введены санкции министерства финансов США.