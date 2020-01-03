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Рубрика: В мире

США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса и его детей. Теперь им запрещен въезд в Соединенные Штаты, сообщил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

Фото: Андрей Бекренев/ТАСС
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По его словам, Синтра Фриас несет ответственность за действия Кубы, направленные на поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава американской дипломатии утверждает, что представители кубинских Революционных вооруженных сил вместе с венесуэльскими военными и сотрудниками спецслужб были причастны к нарушениям прав человека и злоупотреблениям на территории Боливарианской республики, пишет ТАСС.

Напомним, в ноябре прошлого года США ввели санкции в отношении компании, закупающей топливо для Кубы. По мнению американской стороны, внесенная в черный список Панамериканская корпорация якобы является собственностью либо находится под контролем компании "Кубаметалес", в отношении которой в июле 2019 года за деятельность в нефтяном секторе экономики Венесуэлы были введены санкции министерства финансов США.

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