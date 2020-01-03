США заявили о готовности к любому ответу Ирана на убийство генерала КСИР

США готовы к любому ответу Ирана на убийство американцами главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом в пятницу заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала CNN, комментируя реакцию Тегерана на операцию Пентагона.

По его словам, в Вашингтоне "предусмотрели широкий круг возможных ответных мер" Ирана. Президент Дональд Трамп был об этом проинформирован с тем, чтобы "обеспечить готовность к любому ответу".

В пятницу Пентагон подтвердил, что американские военные провели операцию по ликвидации высокопоставленного иранского военного в окрестностях Багдада. В результате бомбежки также погиб заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще около 10 человек из числа охраны и сопровождавших лиц. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить США за гибель военного.