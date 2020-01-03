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03.01.2020 13:14
Рубрика: Легковые авто

Стали известны подробности побега Карлоса Гона из Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон днем 29 декабря вышел из своего дома в центре Токио, после чего туда уже не возвращался, сообщает газета "Асахи симбун" со ссылкой на свои источники в полиции. В следующий раз 65-летнего топ-менеджера увидели в Ливане. Мужчина 31 декабря в компании жены и близких друзей сидел за праздничным столом. Компания встречала Новый год и, по всей видимости, отмечала благополучное освобождение Карлоса Гона.

В настоящее время японские правоохранители подробно изучают записи с камер видеонаблюдения и пытаются установить маршрут передвижения предпринимателя. Кроме того, стражи правопорядка перевернули вверх дном все в двухэтажном доме француза в центре Токио в надежде найти хоть какую-то зацепку.

Фото: David Becker/Getty Images
СМИ: Карлос Гон присвоил себе 3 миллиона долларов из фонда Renault

Напомним, что Карлос Гон находился под домашним арестом в Японии. Мужчину обвиняют сразу в нескольких финансовых преступлениях, в том числе в уклонении от уплаты налогов. Очередные судебные слушания по его делу должны были состояться в Токио в апреле этого года.

Между тем сам бизнесмен настаивает на своей невиновности и утверждает, что против него был организован заговор с участием представителей крупного бизнеса и влиятельных японских чиновников. По словам француза, в Японии он столкнулся с грубым нарушением прав человека и необъективной судебной системой. Кроме того, бывший руководитель компании Nissan не имел возможности нормально пообщаться с прессой.

Карлос Гон заявляет, что самостоятельно обвел вокруг пальца японских полицейских и сотрудников иммиграционной службы, после чего смог покинуть территорию островного государства. Ранее СМИ предположили, что активное участие в освобождении Гона сыграла его супруга. Однако француз настаивает, что в этой ситуации женщину искать не стоит.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

Впрочем, японские правоохранительные органы не склонны доверять заявлениям Карлоса Гона. Слишком уж дерзким был его побег из Японии, который больше походит на сюжет шпионского фильма и по всей видимости был тщательнейшим образом спланирован. В прессе пишут, что бежать из Токио Карлосу Гону помогли его друзья-бизнесмены на Ближнем Востоке. Другие говорят, что для освобождения француза была привлечена частная военная компания. Журналисты даже называют сумму в 20 миллионов долларов, которую якобы заплатили за вызволение бывшего руководителя Nissan.

Примечательно, что 29 декабря, в день выхода Карлоса Гона из дома, из международного аэропорта Кансай, который расположен в Осаке, вылетел бизнес-джет. Самолет взял курс на Стамбул. Следствие придерживается версии, в соответствии с которой Карлос Гон в Турции пересел в другой самолет и направился в Ливан. В Бейрут он прибыл утром 30 декабря, где пересек пограничный контроль по французскому паспорту.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Экс-глава Renault Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

До сих пор не ясно, какие документы использовал Карлос Гон для выезда из Японии. Сведения в базе данных местной иммиграционной службы о его вылете отсутствуют. При этом все три паспорта подсудимого (Карлос Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана - прим. "РГ") находятся у его юристов в Японии. Существует версия, что на борт бизнес-джета Карлоса Гона пронесли в коробке, а в Ливане он показал дубликат своего французского паспорта.

Некоторая ясность в отношении деталей побега Карлоса Гона должна появиться 8 января, когда топ-менеджер даст пресс-конференцию, передает телерадиокомпания NHK. Мужчина обещает раскрыть не только подробности своего побега, но и обстоятельства задержания в Токио.

Японские власти намерены во что бы то ни стало добиваться выдачи Карлоса Гона. Вопрос государственного престижа. Официальный Токио уже обратился в Интерпол, который в свою очередь передал Ливану ордер на арест бизнесмена.

#Nissan