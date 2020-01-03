Стали известны подробности побега Карлоса Гона из Японии

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон днем 29 декабря вышел из своего дома в центре Токио, после чего туда уже не возвращался, сообщает газета "Асахи симбун" со ссылкой на свои источники в полиции. В следующий раз 65-летнего топ-менеджера увидели в Ливане. Мужчина 31 декабря в компании жены и близких друзей сидел за праздничным столом. Компания встречала Новый год и, по всей видимости, отмечала благополучное освобождение Карлоса Гона.

В настоящее время японские правоохранители подробно изучают записи с камер видеонаблюдения и пытаются установить маршрут передвижения предпринимателя. Кроме того, стражи правопорядка перевернули вверх дном все в двухэтажном доме француза в центре Токио в надежде найти хоть какую-то зацепку.

Напомним, что Карлос Гон находился под домашним арестом в Японии. Мужчину обвиняют сразу в нескольких финансовых преступлениях, в том числе в уклонении от уплаты налогов. Очередные судебные слушания по его делу должны были состояться в Токио в апреле этого года.

Между тем сам бизнесмен настаивает на своей невиновности и утверждает, что против него был организован заговор с участием представителей крупного бизнеса и влиятельных японских чиновников. По словам француза, в Японии он столкнулся с грубым нарушением прав человека и необъективной судебной системой. Кроме того, бывший руководитель компании Nissan не имел возможности нормально пообщаться с прессой.

Карлос Гон заявляет, что самостоятельно обвел вокруг пальца японских полицейских и сотрудников иммиграционной службы, после чего смог покинуть территорию островного государства. Ранее СМИ предположили, что активное участие в освобождении Гона сыграла его супруга. Однако француз настаивает, что в этой ситуации женщину искать не стоит.

Впрочем, японские правоохранительные органы не склонны доверять заявлениям Карлоса Гона. Слишком уж дерзким был его побег из Японии, который больше походит на сюжет шпионского фильма и по всей видимости был тщательнейшим образом спланирован. В прессе пишут, что бежать из Токио Карлосу Гону помогли его друзья-бизнесмены на Ближнем Востоке. Другие говорят, что для освобождения француза была привлечена частная военная компания. Журналисты даже называют сумму в 20 миллионов долларов, которую якобы заплатили за вызволение бывшего руководителя Nissan.

Примечательно, что 29 декабря, в день выхода Карлоса Гона из дома, из международного аэропорта Кансай, который расположен в Осаке, вылетел бизнес-джет. Самолет взял курс на Стамбул. Следствие придерживается версии, в соответствии с которой Карлос Гон в Турции пересел в другой самолет и направился в Ливан. В Бейрут он прибыл утром 30 декабря, где пересек пограничный контроль по французскому паспорту.

До сих пор не ясно, какие документы использовал Карлос Гон для выезда из Японии. Сведения в базе данных местной иммиграционной службы о его вылете отсутствуют. При этом все три паспорта подсудимого (Карлос Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана - прим. "РГ") находятся у его юристов в Японии. Существует версия, что на борт бизнес-джета Карлоса Гона пронесли в коробке, а в Ливане он показал дубликат своего французского паспорта.

Некоторая ясность в отношении деталей побега Карлоса Гона должна появиться 8 января, когда топ-менеджер даст пресс-конференцию, передает телерадиокомпания NHK. Мужчина обещает раскрыть не только подробности своего побега, но и обстоятельства задержания в Токио.

Японские власти намерены во что бы то ни стало добиваться выдачи Карлоса Гона. Вопрос государственного престижа. Официальный Токио уже обратился в Интерпол, который в свою очередь передал Ливану ордер на арест бизнесмена.