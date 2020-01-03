Трамп объяснил, что убийством Сулеймани США "пытаются остановить войну"

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой США "остановить войну", заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая по телевидению.

"Вчера мы предприняли действия, чтобы остановить войну​​​, - передает РИА Новости слова американского президента. - Мы предприняли действия не для того, чтобы начать войну".

Кроме того, он обвинил главу Корпуса стражей исламской революции в причастности к множеству терактов.

"Он совершал теракты, чтобы дестабилизировать Ближний Восток на протяжении последних 20 лет, - уверенно объявил Трамп. - То, что мы сделали вчера, следовало сделать давно".

Напомним, что днем ранее в аэропорту Багдада ракетным ударом был убит глава иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. С ним погибли еще около десяти человек.

Тегеран заявил, что не оставит этот шаг без ответа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора госсекретарм США Майком Помпео указал, что "целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения".