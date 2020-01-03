В Госдуме заявили, что спецслужбы США подставили Трампа

Американские военные и спецслужбы подставили президента США Дональда Трампа, который не до конца осознавал значение фигуры Касема Сулеймани. Таким предположением поделились в думском комитете по международным делам.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани. Также сообщалось, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. Гибель известного военачальника подтвердило руководство Ирана.

- Нельзя исключить, что американские военные и спецслужбы воспользовались историей с беспорядками возле посольства США в Ираке в своих корпоративных интересах, - заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, которую цитирует РИА Новости.

Трамп, которого "подставили", не осознавал, что Сулеймани имеет в Иране статус национального героя, считает она.

Подоплекой его гибели могло стать многолетнее противостояние силовых структур США и Ирана в Персидском заливе и Ираке, добавила депутат.