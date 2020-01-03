В Иране назвали преемника убитого американцами генерала Сулеймани

Новым командиром спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал генерал Исмаил Каани. О назначении сообщил аятолла Али Хаменеи.

"Аль-Кудс" - одно из наиболее боеспособных подразделений КСИР, активно участвующее в операциях в Ираке и Сирии.

Каани заменит на этой должности Касема Сулеймани, который был убит в результате целенаправленного ракетного удара американцев по аэропорту в окрестностях Багдада. В результате бомбежки также погиб заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще около 10 человек из числа охраны и сопровождавших лиц.