Видео: пикап несколько километров протащил пешехода на "кенгурятнике"

Это загадочное видео попало в объектив авторегистратора в окрестностях австралийского Сиднея и сейчас активно обсуждается в местной блогосфере. Переоборудованный под грузоперевозки пикап несколько километров вез по трассе мужчину, повисшего на "кенгурятнике".

Куда и зачем вез - непонятно. Вряд ли ради развлечений. Испуганно поджавший ноги австралиец не похож на удалого "зацепера", вся жизнь которого - риск, драйв и запредельные скорости. Совсем наоборот: мужчина висит на "кенгурятнике" из последних сил и от поездки не получает никакого удовольствия. Даже селфи не пытается сделать.

В комментариях под видео предположили, что это участник дорожного конфликта с владельцем пикапа, пешеход или велосипедист, на которого водитель попытался наехать "в воспитательных целях".

Спустя три километра пути по направлению к заливу Хоумбуш-бэй автомобилист все-таки сжалился и снизил скорость настолько, что бедняга "зацепер" смог отпрыгнуть из-под колес на обочину и выдохнуть с облегчением. Финал этой истории знают лишь в местном отделении полиции, куда сразу же позвонил автор этого видео.