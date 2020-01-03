Видео: потоки воды уносят автомобили с улиц Джакарты

Пока жители Центральной России жалуются на отсутствие снега на новогодние праздники, а сибиряки и уральцы, чертыхаясь, чинят разбитые на гололеде машины, в далекой Индонезии пытаются минимизировать последствия масштабного наводнения. Из-за проливных дождей почти в 90 районах страны уровень воды поднялся выше критической отметки, эвакуированы 30 тысяч жителей, а число жертв достигло 43.

На этих кадрах хорошо видно, как пострадала Джакарта. Потоки воды размывают дороги и сметают рекламные конструкции, затапливают жилые дома, офисы и многочисленные магазинчики.

Особенно тяжело смотреть это видео автомобилистам. Мутный поток уносит куда-то вдаль машины, не взирая на их стоимость и престижность, а уж мотоциклы, мотороллеры и легонькие скутеры швыряет по улице, словно щепки. Похоже, в ближайшие месяцы индонезийских страховщиков ждет очень много работы...