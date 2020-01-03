Владельцев земли обязали содержать мелиоративные защитные лесополосы

Защитные лесные насаждения - это, по сути, лесополосы, высаженные человеком. Их цель - защищать различные объекты от неблагоприятных природных и антропогенных факторов. В случае с сельхозугодиями лесополосы помогают бороться с засухой, эрозией почвы от воды и ветра. Их устраивают посадкой или посевом главным образом в степных, лесостепных и полупустынных районах.

Необходимость принятия закона была продиктована тем, что не был определен правовой статус защитных лесных насаждений, не урегулированы вопросы их учета и содержания, сообщили "РГ" в минсельхозе. Лесополосы, созданные в советское время, долгие годы были бесхозными. Деревья незаконно пилили на дрова, избавлялись от них, чтобы расширить трассы или что-то построить на обочине. Все это усиливало экологические проблемы. Введение новых правил позволит в определенной степени эти пробелы устранить.

"Законопроект предусматривает обязанность правообладателей земельных участков обеспечивать содержание и сохранение мелиоративных защитных лесных насаждений. При этом в случаях, когда насаждения расположены на участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и не переданы в пользование сторонним организациям, эти обязанности возлагаются на органы власти", - пояснили "РГ" в пресс-службе Минсельхоза.

Законопроект наделяет Минсельхоз России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующими полномочиями. На собственников земельных участков возлагается обязательство представлять сведения о наличии и состоянии мелиоративных защитных лесных насаждений, уточнили в ведомстве.

Комментарий

Александр Петриков, академик РАН

Закон развивает правовую базу для агролесомелиорации как важнейшего направления мелиорации сельскохозяйственных земель. Это имеет важное значение для степных и лесостепных регионов, где недостает в почве влаги, для защиты полевых и пастбищных земель от эрозии во всех сельскохозяйственных зонах страны.

По данным последнего доклада Минсельхоза России "О состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения в 2017 году", из обследованных на наличие ветровой и водной эрозии 10 485,44 тыс. га пашни ветровая эрозия выявлена на площади 1 424,17 тыс. га (13,6% от общей обследованной площади), водная - на площади 1 847,17 тыс. га (17,6%).

В старой редакции федерального закона "О мелиорации", принятом еще в 1996 году, в ст. 7 устанавливались общие виды агролесомелиорации (противоэрозионная, полезащитная, пастбищезащитная), но не было определено, что все они должны проводиться путем создания мелиоративных защитных лесных насаждений, так называемых лесополос.

Не было установлено, что правообладатели земельных участков, на которых расположены мелиоративные защитные лесные насаждения, обязаны содержать лесополосы в надлежащем состоянии. Не устанавливалось также, что органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий организуются мероприятия по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений.

Новеллой закона является специальная статья 20.1., которой устанавливается порядок учета мелиоративных защитных лесных насаждений, состав, форма и порядок предоставления сведений, подлежащих такому учету. Принятие порядка об учете отнесено к полномочиям Минсельхоза. Статьей 29.1. устанавливается также, что Минсельхоз определяет Правила содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и особенности проведения мероприятий по их сохранению. Надо отметить, что полномочия по принятию подобных правил (в старой редакции "правил содержания защитных лесных насаждений") были у Минсельхоза России и раньше (в соответствии со старым законом), но они так и не были приняты, так как было непонятно, кто их должен соблюдать.

Неопределенность правого положения лесополос, порядка их учета и правил содержания, в конечном счете, приводила к тому, что они были бесхозными, деградировали, были источниками пожарной опасности. Их воспроизводство специально не финансировалось из федерального бюджета.

Отдельные регионы выделяли средства на уход за ними из региональных бюджетов (например, Краснодарский край), частично федеральный центр софинансировал эти расходы в рамках поддержки общих региональных программ по мелиорации. Как следует из Национального доклада о реализации Госпрограммы сельского хозяйства в 2018 году, агролесомелиоративные мероприятия проведены всего лишь на площади 119,1 тыс. га.

Как известно, к февралю 2020 года Минсельхоз должен разработать программу вовлечения сельхозземель в оборот и развития мелиорации. Целесообразно, чтобы агролесомелиорация стала частью этой программы. Новый закон, который вступает в силу с 1 июля 2020 года, создает для этого правовую базу.