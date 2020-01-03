Жертвами авианалета США помимо генерала КСИР стали еще 10 человек

Жертвами авианалета США в Ираке помимо главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стали по меньшей мере еще 10 человек. Как сообщил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди, погибшие были охранниками и попутчиками генерала.

Они передвигались на двух автомобилях по дороге, ведущей из аэропорта в Багдад. В результате бомбежки погибли все находившиеся в машинах.

В пятницу утром Пентагон подтвердил, что провел операцию по ликвидации высокопоставленного иранского военного. Погиб также заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США отомстить за гибель военного. В МИД России назвали операцию против Сулеймани "авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе".