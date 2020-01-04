Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".

"Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы "Белнефтехим".

В компании уверены, что ожидаемые объемы российского сырья в первой поставке, а также уже накопленные ресурсы в белорусских хранилищах позволят обеспечить безостановочную работу нефтеперерабатывающих заводов республики в январе 2020 года.

Россия с 1 января 2020 года прекратила поставки нефти в Беларусь, поскольку странам не удалось договориться о цене черного золота. Загрузка белорусских НПЗ с начала года оказалась снижена до минимального технологически разрешенного уровня. Также временно был приостановлен экспорт из Беларуси произведенных нефтепродуктов.