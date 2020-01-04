Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Нанесение удара обсуждалось секретно с узким кругом советников, о нем не знали даже некоторые сотрудники Белого дома, сообщает деловое издание Bloomberg.

По данным источников издания, знакомых с темой, на рождественские и новогодние праздники команда Дональда Трампа неоднократно обсуждала возможность ракетного удара с целью убийства иранского генерала. Среди них были советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, отменивший поездку в ряд стран СНГ, а также вице-президент Майк Пенс.

Между тем премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Вашингтон своим нападением нарушил соглашение о пребывании американских войск в стране. Кроме того, ряд политических фракций в парламенте объединились в призыве к выводу военного контингента США.

Эксперт по международному праву, профессор Йельской юридической школы Уна Хэтэуэй, заявила в Twitter, что имеющиеся факты не подтверждают утверждение Вашингтона о том, что спецоперация была актом самообороны, и пришла к выводу, что эти действия нарушили устав ООН.