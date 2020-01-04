Футбольная сборная США отменила сбор в Катаре из-за ситуации в регионе

Федерации футбола США приняла решение отменить проведение тренировочного сбора мужской футбольной сборной в Катаре в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке.

В заявлении на сайте организации говорится, что такое решение принято на фоне развития последних событий в регионе. С 5 января в Катаре должны были пройти двадцатидневные тренировки футболистов. США вынуждены будут искать другие тренировочные площадки. В 2020 году Катар примет клубный чемпионат мира. В 2022 году в стране пройдет Чемпионат мира по футболу.

Напомним, в пятницу Пентагон сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Ирана генерала Касема Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Иранская сторона заявила, что считает акцию Вашингтона объявлением войны и оставляет за собой право на ответные действия.