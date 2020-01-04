ГИБДД намерена увеличить число вопросов в экзамене на права

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил РИА Новости, что количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав в 2020 году может значительно увеличиться. Теперь будущим автомобилистам придется отвечать и на вопросы, связанные с безопасностью вождения и устройством автомобиля.

Сейчас перед теоретической частью экзамена надо учить около 800 вопросов. У желающих получить права проверяют знание правил дорожного движения, а также "иных законодательных практик в сфере безопасности дорожного движения".

В ГИБДД считают, что будущему водителю в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему. Кроме того, изменится сама процедура проведения испытания. Теоретическая часть будет состоять из блоков "Основы безопасности вождения", "ПДД", "Законодательство", "Медицина", "Устройство ТС", "Психология" и "Профессиональный блок".

Что касается практической части, как уже сообщалось, планируется, что она будет проходить без "площадки". Гиляков добавил, что не будет и заранее известных маршрутов, также планируется отказаться от балльной оценки. Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.