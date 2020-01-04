Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности после убийства Сулеймани

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всем штате. Такое решение он принял после убийства в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Куомо отметил, что пока угрозы не поступали, однако в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке власти штата готовы и начеку, пишет РИА Новости. Губернатор усилил меры безопасности на важных объектах инфраструктуры Нью-Йорка и разместил нацгвардию во всех аэропортах штата.

Напомним, Сулеймани был убит в пятницу в аэропорту Багдада. С ним погибли еще около десяти человек. По словам американского президента Дональда Трампа, убийство иранского генерала было попыткой США "остановить войну". Тегеран пообещал, что не оставит этот шаг без ответа.