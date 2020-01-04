Командующий ливийской армией объявил о всеобщей мобилизации

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил в пятницу о всеобщей мобилизации для противостояния любым иностранным войскам, которые будут направлены в Ливию, сообщил телеканал Al Arabiya.

По словам Хафтара, битва за Триполи подходит к концу, и тот факт, что столица будет освобождена, не должен вызывать сомнений, пишет ТАСС. Фельдмаршал призвал ливийцев сплотиться и противостоять врагу, который решил захватить страну. Хафтар подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, затеяв свою войну в Ливии, нацелился на национальную безопасность арабов

Накануне президент Турции подписал законопроект, в котором говорится о возможности отправки военного контингента в Ливию. Турецкие СМИ предположили, что речь может идти об отправке военных инструкторов для обучения бойцов ливийского Правительства национального согласия (ПНС), а также поставках оружия. В субботу парламент Ливии проведет экстренное заседание в связи с этим решением Анкары.

Напомним, сейчас в Ливии существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара. В декабре Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации там террористических группировок.