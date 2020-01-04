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04.01.2020 08:09
Рубрика: Власть

Косачев: Обсуждение убийства Сулеймани все больше уходит от главного

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Спустя сутки после убийства иранского генерала Сулеймани в Багдаде обсуждение этой ситуации, во всяком случае на международных площадках, все больше уходит от главного, на мой взгляд. Обсуждаются Корпус стражей иранской революции, его действия в Ираке, Сирии и других странах региона, причастность либо непричастность иранцев к деятельности там различных террористических группировок. Короче говоря, заслуживал ли Сулеймани своей участи или нет.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Это в корне неверное направление дискуссии, выгодное только американским авторам авиаудара.

Фото: KHAMENEI.IR / AFP
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Главное в другом. Удар был нанесен по территории суверенного государства, не находящегося в состоянии войны с США. Использовались военные подразделения, находящиеся на территории этого государства с четко ограниченным мандатом - только противодействие ИГИЛ (запрещена в РФ). Уничтожены лица, занимающие официальные должности в третьем государстве. Использованы доморощенные обвинения в пособничестве терроризму, не сертифицированные ООН (Корпус стражей исламской революции признан террористической организацией только самими США). И, наконец, сам удар американцами лицемерно обозначен как "самооборона", призванная защитить от угроз, находящихся за рубежом военнослужащих США.

Итак (см. выше):

- нарушен суверенитет Ирака;

- нарушены двусторонние обязательства США перед Ираком;

- осуществлена агрессия против властей Ирана;

- нарушен Устав ООН (только Совет Безопасности имеет мандат на отнесение тех или иных структур к террористическим);

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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- в нарушение основополагающих норм международного права применен принцип экстерриториальности американского законодательства (эксклюзивная защита военнослужащих США за рубежом).

А в целом вот она, схема будущего, если ее не остановить: американские военнослужащие направляются в район конфликта (любого), их оппоненты классифицируются как террористы - и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен, а за ценой не постоим.

Вот она, угроза международному миру и безопасности. И потому главное не в том, насколько жестко ответит Иран (увы, ответит) и как поступит Ирак с американским военным присутствием в стране, а в том, как среагирует международное сообщество на сам прецедент.

Натовские союзники США, судя по всему, отмолчатся, не впервые. А голоса Франции и Великобритании в Совете Безопасности ООН сейчас были бы как никогда важны. Реакция России прозвучала, надеюсь, китайские оценки будут аналогичными. Но дальше - пока непонятно. Неужели все опять сведется к обсуждению того, кто кого и при каких обстоятельствах уничтожил? Неужели не ясно, что уничтожается международное право в принципе - в том виде, как оно сложилось по итогам Второй Мировой войны и каким оно смогло пока не допустить бесчисленного количества других войн?

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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И какая еще тема заслуживает внимания Совета Безопасности ООН, если не эта? Да, американцы применят вето. Но есть шанс оставить их в одиночестве, если достанет духа у всех остальных постоянных и непостоянных членов СБ. Надежд немного, но не пытаться еще хуже - слишком опасна ситуация, слишком она угрожает остальному человечеству.

А нашим иранским и иракским друзьям могу пожелать в этой крайне непростой и трагичной ситуации как мужества, так и мудрости. Эмоции в таких случаях в равной мере уместны и неуместны.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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