Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил свои соболезнования по случаю убийства командующего подразделением специального назначения Ирана генерала Касема Сулеймани, говорится в сообщении в Twitter иранского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 3 января состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Лавров особо отметил, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения. Кроме того, действия США чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности.