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04.01.2020 19:40
Рубрика: Власть

МЧС освободят от ответственности за гибель людей при оправданном риске

Текст: Владислав Куликов

МЧС подготовит к сентябрю 2020 года законопроект, запрещающий привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели людей в условиях оправданного риска. Это следует из плана законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

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Соответствующие изменения планируется внести в федеральный закон "Об аварийно- спасательных службах и статусе спасателей". Как сообщает ТАСС, в проекте предлагается закрепить понятие "оправданный риск" и запретить привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений и служб в случае гибели граждан, в том числе спасателей, в условиях оправданного риска. МЧС предлагает понимать под оправданным риском "действия, требующие незамедлительного реагирования спасателя и реализуемые с угрозой для жизни или приведшие к гибели пострадавших или самого спасателя", при этом должны быть основания полагать, что спасение пострадавших возможно.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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Как пояснили агентству в МЧС России, неизбежность риска обусловлена высокой степенью неопределенности обстановки в зоне аварии и безальтернативностью мер по оказанию помощи пострадавшим. В МЧС заверили, что введение понятия "оправданный риск" при спасательных работах не освободит от ответственности руководителей спасательной операции в случае неправомерных и тем более несвоевременных действий. В министерстве считают, что закрепление трактовки понятия "оправданный риск" позволит спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности.

Власть Право Уголовное право Правительство МЧС

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