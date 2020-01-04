На севере Багдада автоколонна шиитского ополчения подверглась авиаудару

Колонна автомобилей представителей шиитского ополчения была атакована с воздуха на севере Багдада. Такую информацию распространил иракский телеканал Alsumaria, ссылаясь на свой источник в службе безопасности.

По его данным, авиаудар был нанесен после полуночи в багдадском районе Таджи. Предполагается, что в атакованных машинах находились члены шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашед Аш-Шааби", пишет РИА Новости. Пока о пострадавших информации нет.

Напомним, днем ранее в результате операции, проведенной США в Багдаде, были убиты несколько лидеров "Аль-Хашед Аш-Шааби" и командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.