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04.01.2020 23:56
Рубрика: Происшествия

Никас Сафронов рассказал о скандале с "изнасилованием"

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.

Фото: iStock
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Ранее "РГ" писала об аресте Рудницкой и ее подруги Татьяны Морозовой. Под стражу их заключил Таганский райсуд. Сафронов рассказал "ВМ", что сам просил привлечь женщин к ответственности.

По словам художника, Татьяна Морозова вымогала у него 500 тысяч рублей. В противном случае она обещала рассказать на шоу Андрея Малахова, будто бы Сафронов изнасиловал ее подругу. Уверенный в своей правоте, Никас Сафронов обратился в правоохранительные органы.

Согласно предварительной информации, женщины по аналогичным схемам "валили" (это их собственное выражение) известных людей, вымогая у них деньги.

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