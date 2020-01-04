Никас Сафронов рассказал о скандале с "изнасилованием"

История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.

Ранее "РГ" писала об аресте Рудницкой и ее подруги Татьяны Морозовой. Под стражу их заключил Таганский райсуд. Сафронов рассказал "ВМ", что сам просил привлечь женщин к ответственности.

По словам художника, Татьяна Морозова вымогала у него 500 тысяч рублей. В противном случае она обещала рассказать на шоу Андрея Малахова, будто бы Сафронов изнасиловал ее подругу. Уверенный в своей правоте, Никас Сафронов обратился в правоохранительные органы.

Согласно предварительной информации, женщины по аналогичным схемам "валили" (это их собственное выражение) известных людей, вымогая у них деньги.