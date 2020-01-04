Правительство Австралии не справляется с лесными пожарами

Ситуация с лесными пожарами в Австралии, которые начались в октябре прошлого года, приобретает катастрофический характер. В результате стихийного бедствия уничтожено более четырех миллионов гектаров леса, погибли 16 человек, еще 17 пропали без вести. Сгорели 1,3 тысячи жилых домов. Оппозиция возлагают вину на правительство, в свою очередь, кабинет говорит о неблагоприятных климатических изменениях. Пожары, по мнению большинства экспертов, показали неспособность австралийских властей справиться с последствиями стихийного бедствия, что побудило руководство страны обратиться за помощью к местным военным.





Надежда на армию

В зону стихийного бедствия, которое распространилось на территории нескольких сот квадратных километров, решено отправить 3500 австралийских военных, которые должны поддержать героические усилия местных пожарных и добровольцев, сражающихся с огнем без должной поддержки центральных властей.

Заметим, что во время пожаров в 2010 году, охвативших некоторые российские регионы, мировые медиаресурсы, как по команде, "говорили о чрезвычайной катастрофе", предпочитая не замечать масштабных природных бедствий в других частях света.

События, происходящие в Австралии, однако, напоминают сводки с мест боевых действий. Пожары уже приобрели масштаб самой настоящей природной катастрофы - достаточно сказать о том, что в штате Новый Южный Уэльс погибла треть популяции коал, этого милого и любимого миллионами австралийцев и туристов животного. Рекордная волна тепла обрушилась на Австралию в декабре, в летние месяцы, наступившие в южном полушарии. Это, в сочетании с одной из самых сильных засух в стране за последние десятилетия, и вызвало катастрофические пожары.

Экологи из Университета Сиднея подсчитали, что примерно 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий погибли в лесных пожарах, охвативших восточные штаты Австралии. Так, огонь уничтожил до 30 процентов коал в Новом Южном Уэльсе, что составляет примерно восемь тысяч зверьков, занесенных в Красную книгу. К животным, обитающим в этих регионах, относятся не только коалы, но и другие австралийские эндемики: кенгуру, валлаби, опоссумы, вомбаты и ехидны.

Премьер не заметил пожары

The next 24-48 hours are going to be incredibly difficult for bushfire conditions. Please listen to the evacuation messages and follow the instructions of authorities. pic.twitter.com/wDVSNXL1QS — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 3 января 2020 г.

Однако, несмотря на это власти Австралии, где средняя температура во многих городах приблизилась к 40 градусам Цельсия, долгое время предпочитали обходиться силам традиционных спасательных служб. Столь легкомысленный подход властей страны по главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном привел к резкому падению рейтинга доверия правительству и главе кабинета министров.

Дошло до того, что в пятницу один из пожарных, принимавший участие в ликвидации последствий стихийного бедствия и при этом лишившийся крова над головой, отказался протянуть руку для рукопожатия премьеру. Моррисона освистали и едва не помяли ему бока, когда он приехал "выразить сочувствие" жителям наиболее пострадавших от пожара районов страны.

Австралийцы по-прежнему не могут простить премьер-министру того, что он уехал со своей семьей в престижный тур на Рождество, когда пожары набирали силу, и в этой связи требовалась постоянная координация властей Австралии со спасательными службами. Еще более местных жителей поразило оправдание Моррисона. Дескать, он давно "обещал своим девочкам эту поездку".

В субботу премьер-министр подвергся резкой критике после заявления о том, что правительство потратит 20 миллионов долларов на аренду четырех дополнительных самолетов, которые должны способствовать локализации пожаров.

Оппоненты Скотта Моррисона, как отмечает The Associated Press, были недовольны тем, что два самолета прибудут в Австралию только через семь дней, а два других и вовсе через 14 дней.

Моррисон столкнулся с критикой за неспособность правительства действовать быстрее, чтобы укрепить противопожарные возможности страны.

По словам комиссара пожарной службы Нового Южного Уэльса Шейна Фицсиммонса, местные спасатели нуждаются не просто в единовременных денежных выплатах. Им необходимо, чтобы власти страны производили своевременную оплату услуг воздушного флота. "Мы нуждаемся в обеспечении более долгосрочных договоренностей о финансировании и лизинге", - сказал чиновник. По его словам, "худшая погода еще не наступила".

Напротив, по мнению Моррисона, отдельного увеличения финансирования будет достаточно, чтобы компенсировать все расходы на борьбу с пожарами.

Снимки показали масштаб бедствия

Между тем вечером в пятницу телеканал CNN обнародовал на своем сайте два спутниковых снимка НАСА Зеленого континента, сделанных с интервалом в шесть месяцев. Эти изображения дают исчерпывающее впечатление о некоторых из самых страшных пожаров, с которыми Австралия столкнулась за последние десятилетия.

Еще в июле НАСА, отмечает телеканал, сделало снимки области возле юго-восточной оконечности Австралии, на которой были видны обширные зеленые зоны, полные жизни. Теперь на фотографиях, сделанных из космоса, на которых снят тот же самый район, видна тусклая коричневая дымка, почти полностью скрывающая землю внизу. На снимках отчетливо видно, что дым застилает всю поверхность вдоль южного австралийского штата Виктория между прибрежными городами Маллакута и Орбост на протяжении примерно 150 километров! При этом, дым стремительно распространяется за пределы Австралии к южной части Тихого океана.

"Похоже, что большая часть Австралии сейчас жарче, чем Африка", - констатирует в свою очередь агентство АР.

При этом власти не нашли ничего другого, как попросту попросить туристов "не посещать эту зеленую зону", простирающуюся до границы Нового Южного Уэльса с штатом Виктория.

Как отмечает АР, "яблочная столица" штата Новый Южный Уэльс, Батлоу, была почти полностью разрушена лесными пожарами. Изображения из города, опубликованные в соцсетях, показывают здания, охваченные огнем. Власти города на фоне бездействия федерального центра призвали местных жителей к немедленной эвакуации.

Между тем

Как сообщил в пятницу австралийский портал 9 News, в выходные дни в Австралии ожидаются сильные порывы ветра скоростью более 100 километров в час, которые расширят зону пожаров в различных австралийских штатах, в первую очередь тех, которые пользуются популярностью у туристов.