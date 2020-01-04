Путин намерен поднять в послании проблему стагнации доходов населения

"Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин в беседе с агентством.

Глава государства не стал раскрывать содержание документа, который находится в проработке. "Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты", - пояснил он.

По словам Путина, это могут быть "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". "Эти решения должны состояться", - считает президент.

"Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - сказал он.

Согласно Конституции, послание президента Федеральному Собранию оглашается один раз в год. В прошлый раз Владимир Путин выступал с посланием 20 февраля 2019 года. Следующее запланировано на 15 января 2020 года.