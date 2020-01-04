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04.01.2020 18:46
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о влиянии рациона на психическое здоровье

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Европейского колледжа нейропсихофармакологии подготовили обзор существующих диет, проследив их связь с состоянием психики. Зависимость от рациона действительно есть, подчеркивают авторы исследования.

Однако доказательств распространенных мифов о влиянии некоторых продуктов на здоровье и настроение они не нашли, пишет Eurekalert со ссылкой на журнал European Neuropsychopharmacology.

Фото: Вячеслав Бобков/РИА Новости
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Так, доказано положительное влияние кетогенной диеты (когда в рационе повышен процент жиров и снижено количество углеводов) при детской эпилепсии. Средиземноморская диета, пишут авторы исследования, действительно защищает от депрессии и тревожных состояний. А дефицит витамина В12 в рационе неизбежно повлечет за собой усталость, плохую память и депрессию.

В то же время авторы исследования сочли неубедительными данные о том, что повышенное содержание рафинированного сахара в рационе увеличивает количество таких диагнозов как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Также они говорят, что нет четких доказательств положительного эффекта биодобавок с витамином D при депрессии и тревожности.

В целом ученые сошлись на том, что проследить строгую зависимость психического состояния от рациона очень сложно. Если в исследованиях биодобавок можно использовать плацебо, то в случае с едой подобных инструментов нет. "В последние годы в ведущих научных журналах были опубликованы исследования на животных. Но убедительных доказательств связи питания и психического здоровья людей не хватает. Это оставляет место для спекуляций и научных ошибок", - предупредил профессор Андреас Рейф, представитель Европейского колледжа нейропсихофармакологии.

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