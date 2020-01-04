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04.01.2020 15:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почти 7 тысяч человек воспользовались новогодней почтой Московского метро

Текст: Любовь Проценко

Пассажиры столичной подземки отправили родным и друзьям за две недели работы новогодней почты 4800 поздравительных открыток. А еще 2080 писем отправлено Деду Морозу юными пассажирами.

Почтовые ящики установили в канун Нового года на информационных стойках "Живое общение". Здесь пассажиры могут взять новогоднюю открытку и отправить родным и знакомым. Достаточно указать адрес и индекс получателя и письмо дойдет. Действует новогодняя почта лишь на территории столицы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Мы рады, что такой сервис по отправке поздравлений востребован нашими пассажирами. В этом году мы продлили работу почты на все новогодние праздники. Для тех, кто не успел поздравить друзей и родственников с Новым годом и наступающим Рождеством, почта будет работать до 8 января включительно", - рассказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

До 1 января юные пассажиры могли отправить отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг прямо из метро. Для этого на всех стойках "Живое общение" были установлены отдельные почтовые ящики.

Открытки друзьям можно отправить с 8:00 до 20:00 на станциях "Площадь революции", "Арбатская", "Киевская" Арбатско-Покровской линии; "Александровский сад" Филёвской линии; "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры" Кольцевой линии; "Павелецкая" Замоскворецкой линии; "Китай-город" Калужско-Рижской линии; "Пушкинская" и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии; "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии; "Саларьево" Сокольнической линии. А также на станциях Лужники, Деловой центр, Кутузовская и Шелепиха Московского центрального кольца.

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