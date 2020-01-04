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04.01.2020 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале енот покусал ребенка в контактном зоопарке

Текст: Ольга Штейн
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

СК Свердловской области проводит доследственную проверку после ЧП в контактном зоопарке. Неприятный инцидент случился вчера: восьмилетняя девочка вместе с родными пришла в контактный питомник с енотами, расположенный в центре Екатеринбурга. Хищник неожиданно вцепился в ногу девочки.

Инструктор схватил животное и утащил в клетку. Раны ребенку обработали перекисью водорода, ногу забинтовали, семья отправилась в травмпункт.

Фото: iStock
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- Мы решили конфликт, - сообщили "РГ" родственники пострадавшей, отказавшись рассказывать детали.

Между тем история успела привлечь внимание регионального СК.

- Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СК по Свердловской области организовал доследственную проверку по данному факту на предмет возможного наличия статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователем проводятся опросы, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, - сообщили "РГ" в ведомстве.

Владелец сети контактных питомников "Вот енот" Валерий Берестенников пояснил "РГ", что они внимательно изучили все обстоятельства произошедшего:

- Чьей-то вины в случившемся нет. Еноту Кузе, покусавшему девочку, девять с небольшим месяцев. По словам сотрудников, он является одним из самых любвеобильных питомцев. По мнению ветеринарного врача, который длительное время наблюдает животное, причиной агрессивного поведения стала резкая перемена погоды. Кузя со вчерашнего дня помещен в карантин, все прививки у него есть, он совершенно здоров. С мамой девочки мы связались, все объяснили, полностью вернули деньги за визит.

Справка "РГ"

1 января 2020 года требования к контактным зоопаркам ужесточились. Тактильный контакт с четвероногими по-прежнему не возбраняется - главное, чтобы у питомцев были вольеры, где они могут при желании спрятаться от людей. Однако теперь "трогательные" зверинцы должны размещаться не ближе 100 метров от жилых помещений. Питомник, где случился инцидент, находится в жилом доме.

"Вот енот", расположенный в центре города. Хищник неожиданно вцепился в ногу девочки. Инструктор схватил животное и утащил в клетку. Раны ребенку обработали перекисью водорода, ногу забинтовали, семья отправилась в травмпункт.

- Мы решили конфликт, - сообщили "РГ" родственники пострадавшей, отказавшись рассказывать детали.

Между тем, история успела привлечь внимание регионального СКР.

- Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области организовал доследственную проверку по данному факту на предмет возможного наличия статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователем проводятся опросы, устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребенка, - сообщили "РГ" в ведомстве.

- Мы внимательно изучили все обстоятельства произошедшего, - рассказал владелец сети контактных питомников "Вот енот" Валерий Берестенников. - Чье-то вины в случившемся нет. Еноту Кузе, покусавшему девочку, девять с небольшим месяцев. По словам сотрудников, является одним из самых любвеобильных питомцев. По мнению ветеринарного врача, который длительное время наблюдает животное, причиной агрессивного поведения стала резкая перемена погоды. Кузя со вчерашнего дня помещен в карантин, все прививки у него есть, он совершенно здоров. С мамой девочки мы связались, все объяснили, полностью вернули деньги за визит.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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