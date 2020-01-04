США опровергли информацию о нанесении авиаударов в районе Багдада

США опровергают информацию о нанесении авиаударов по району Эт-Таджи к северу от Багдада, сообщил в Twitter официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" полковник Майлс Кэггинс.

По словам военного, в последние дни международная коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи.

Ранее телеканал As Sumaria передал, что в ночь на субботу американские ВВС нанесли удар по колонне шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", в которой находились медики.

Напомним, ситуация в Ираке обострилась после ударов ВВС США 29 декабря 2019 года по пяти объектам формирования "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне обвинили группировку в обстреле военной базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник. После налетов американской авиации у посольства США в Багдаде начались массовые манифестации.

Кроме того, в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.