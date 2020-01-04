Стоит ли отдавать 1,5 млн рублей за Renault Arkana

Лучше Renault Arkana может быть только Arkana с полным приводом, вариатором и тяговитым немецко-французским турбомотором. Мы убедились в этом в ходе обстоятельного теста нового игрока российской линейки Renault на дорогах Москвы и Подмосковья.

Феномен кросс-купе Renault Arkana состоит в том, что эта модель открывает для французской компании лазейку в более высокий класс, который французы определяют как "Real Renault" - настоящие Renault. А подразумевают, как вы понимаете, то, что этот автомобиль не является производным от моделей Dacia, прежде всего Dacia Logan и Sandero.

Здесь, конечно, французский автопроизводитель немного лукавит. Ведь Arkana является ближайшим родственником Duster и Kaptur, а те, как известно, делят платформу с вышеназванными Logan и Sandero. Как бы то ни было, Arkana - это во многом инновационный продукт, и его позиционирование как более комфортной и престижной машины в целом верно. Чтобы лишний раз убедиться в этом, мы взяли на тест топовое исполнение купеобразной "пятидверки" и протестировали его на дорогах Москвы и Подмосковья.

Встречаем по одежке

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Внешность Arkana не сказать, что бьет наповал, но, как ни крути, цепляет. Так и хочется сказать - а это и правда Renault? Скажем спасибо голландцу Лоренсу ван ден Акеру, шеф-дизайнеру французской марки, который создал сначала концепт Arkana, и что не менее важно, сумел перенести экстравагантные решения на серийную модель.

В экстерьере для покупателей принципиальны следующие моменты. Первое - необычная светодиодная оптика с диодными же "усами" выглядит небанально и дорого, однако в случае замены такой светотехники она обойдется "в копеечку".

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Вторая особенность - модная купеобразная крыша. Она тоже очень красива, но увы, не обеспечивает запаса пространства над головами задних пассажиров. Плюс затрудняет обзор назад из-за ниспадающих задних кузовных стоек. А вот дорожный просвет 205 мм, из-за которых "француз" выглядит мощно и монументально, это однозначный плюс. Забегая вперед, скажем, что даже не самый маленький передний свес не мешает Arkana без проблем передвигаться по пересеченной местности.

Остальное - нюансы, по большей части приятные. Например, внушительный капот, оснащен двумя газовыми упорами, что, согласитесь, очень удобно. Приятно и то, что сохранилась возможность полностью поднять поводки стеклоочистителей - вы оцените это, когда будете очищать "лобовуху" от снега. Не менее важно, что двери здесь полностью закрывают пороги, плюс - имеются два уплотнителя - у проема и у порога, читай - Arkana совсем не грязнуля, как те же Duster и Kaptur, и вы сохраните вашу одежду в чистоте при выходе и посадке.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Идем дальше - большие зеркала (куда более информативные, чем на Duster и Kaptur) складываются полноценно, прижимаясь к стеклам. Дверные ручки у дорогих комплектаций (и тестовый автомобиль не исключение) снабжены аккуратными клавишами бесключевого доступа, можно открывать и закрывать передние двери, не вынимая из кармана фирменную ключ-карту. Она же позволяет заводить двигатель дистанционно, как, впрочем, на том же Kaptur.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Пятая дверь хоть и не имеет электропривода, ведет в багажное отделение внушительного объема. И, кстати, нужно учесть, что багажники переднеприводных версий больше, чем у модификаций 4х4 на 99 л - 508 л против 409. При этом если у "монопривода" в конструкции задней оси использована "недрайверская" торсионная балка, то у полноприводных Arkana сзади "многорычажка", делающая управление более азартным - активным водителям на заметку! Под фальшполом вы в обоих случаях обнаружите 17-дюймовую "запаску", а в нише левой боковой стенки багажника - инструмент.

Условно новое

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Интерьер Arkana производит приятное впечатление, пока вы не обнаружите, что отделочные пластики тотально жесткие. Эффект новизны - мнимый. Фактически этот же дизайн ранее использовался на Duster новой генерации, который по непонятной причине никак не доедет до России, но уже несколько лет продается в странах Западной Европы.

Как бы то ни было, в оформлении дизайнеры руководствовались идеями минимализма. В центре передней панели красуется 8-дюймовый - сенсорный экран, посаженный на не слишком красивую пластиковую нашлепку, а в начальных комплектациях, к слову, диагональ экрана меньше и он не сенсорный. "Приборка" здесь аналоговая, на дисплей между тахометром и спидометром выводятся цифровые показатели скорости, но они не такие крупные, как, скажем, на щитке приборов Kaptur - и это шаг назад в плане общей эргономики.

Но вот где Arkana кладет на лопатки оба вышеназванных кроссовера на платформе B0, так это в плане эргономики посадки. Все дело в возможности отрегулировать рулевое колесо сразу в двух плоскостях - по вылету и наклону. У Duster и Kaptur предлагается лишь калибровка по наклону, да и сиденья в Arkana поудобнее, чем у родственных компактных SUV.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Есть даже механическая регулировки поясничного подпора, но вот электроприводов кресел, к сожалению, не предусмотрено. Удобен и центральный подлокотник с боксом.

На втором ряду обнаруживаем комфортабельный диван с откидным подлокотником и опционально - подогревом. Места в коленях тем не менее мало, точно не больше чем у одного из конкурентов - Hyundai Creta c меньшей габаритной длиной. А о дефиците пространства над головой мы уже сказали.

Особенно приятно, что "баранку" с новым ЭУР стало легко крутить даже в режиме парковки! О чрезмерно тугих рулях Duster и Kaptur забываем, как о страшном сне. Такие настройки - настоящий подарок прежде всего хрупким женщинам, они смогут управлять рулем буквально одним пальцем.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Еще один важный бонус - продвинутая мультимедийная система. Медиацентр Easy Link - современный, аналогичный использующемуся на модели Clio, поддерживающий системы Apple CarPlay, Android Auto и "Яндекс.Авто". Разрешение и быстродействие - не рекордные, но неплохие.

Предусмотрена система кругового обзора с четырьмя ракурсами и система контроля мертвых зон, а топ-версии могут похвастать аудиосистемой Bose с восемью динамиками и сабвуфером в багажнике. Наконец, автомобиль старшей комплектации отлично подготовлен к российским зимам - на борту имеются подогревы кресел обоих рядов, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя.

С немецкой помощью

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Самая доступная Arkana на нашем рынке - это переднеприводная машина с бензиновым 1,6-литровым 114-сильным "атмосферником", 6-ступенчатой "механикой" и передним приводом. За такую сегодня просят от 1 015 000 рублей. Однако у нас на тесте - щедро укомплектованный топовый вариант с 1,3-лировым 150-сильным бензиновым турбодвигателем совместного производства Renault и Mercedes-Benz, бесступенчатым вариатором и подключаемым полным приводом.

По паспорту с "топовым" силовым агрегатом полнопривродный "француз" ускоряется до 100 км/ч за 10,5 секунды, при "максималке" 191 км/ч. В режиме Drive кажется, что набор скорости происходит чуть медленнее из-за подчеркнуто ровного, линейного, характера ускорения. Но хорошо, что с переводом настроек в "спортивный" режим езда становится предсказуемо более азартной.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Вариаторная трансмиссия в свою очередь радует адекватными реакциями, не воет, как зверь, при резком нажатии на "газ", плюс к тому, вы можете менять виртуальные передачи в ручном режиме "коробки", причем зимой на обледеневших спусках этот алгоритм можно использовать, переключаясь "вниз" и тормозя двигателем.

Но главный комплимент сделаем подвеске. В двух словах: она прекрасна. С одной стороны - эргономична, не допускает пробоев амортизаторов и не дает "французу" заметно крениться в поворотах и кивать кузовом при резком торможении. При этом, как и другим моделям Renault на платформе B0, Arkana свойственна высокая плавность хода. Этот автомобиль мастерски отрабатывает дорожные неровности, на "пересеченке" и разбитом асфальте на руль не приходят удары и вибрации, в отличие от тех же Duster и Kaptur, а еще Arkana не спрыгивает с траектории в повороте при проезде неровностей и отличается улучшенной в сравнении с вышеупомянутыми SUV шумоизоляцией.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Главные инструменты преодоления бездорожья - отменная геометрическая проходимость и подключаемый полный привод.

Важно, что межосевую муфту можно принудительно заблокировать (блокировка действует до 80 км/ч), а система стабилизации Bosch умеет имитировать блокировку переднего межколесного дифференциала. В том числе поэтому Arkana с успехом справляется с диагональным вывешиванием. Да и тяговитый турбомотор дает преимущества на грунтовых подъемах и движении по рыхлым грунтам.

Подытоживая, отметим, что полноприводная 150-сильная модификация с вариатором - отличный вариант для тех, кто любит активную езду и вместе с тем практикует выезды на проселок. Осталось лишь найти 1 439 990 рублей, которые просят за начальную комплектацию Style такого автомобиля.