Судимым за тяжкие преступления запретят работать таксистами

Минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки в планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законопроектов.

Инициативы включены в план законопроектной работы правительства России, утвержденный премьер-министром. Нормы, усиливающие требования к таксистам, предполагается внести в правительство страны в июле этого года.

Как пояснили "РГ" эксперты, в случае принятия поправок, справки об отсутствии судимости будут требовать у водителей в том числе интернет-агрегаторы такси.

"У многих граждан, особенно женщин, сегодня существуют опасения по поводу таксистов: вызовешь, а там неизвестно, кто приедет, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Инициатива направлена на то, чтобы сделать такси и в целом общественный транспорт безопасней. Но было бы хорошо распространить ограничение только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать к работе таксистами судимых за преступления сексуального характера. Но, строго говоря, под категорию тяжких преступлений попадает и нарушение авторских прав с отягчающими обстоятельствами, и ряд экономических преступлений, например, осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой с причинением крупного ущерба. Вряд ли вы сильно испугаетесь садиться в такси, если за рулем будет судимый, скажем, за взяточничество". Поэтому, по его мнению, ограничение надо детально прорабатывать.

Кстати, как сообщили РИА Новости в департаменте транспорта Москвы, средней возраст машин такси в Москве в 2019 году составил 2,7 года. За последние 7 лет он снизился в 1,5 раза, и это самый молодой парк такси в Европе, подчеркнули в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Вызывая такси эконом-класса, москвичи знают, что к ним приедет комфортный, нестарый автомобиль. На обновление парка правительство Москвы выделило 900 миллионов рублей субсидий за последние 7 лет. В итоге средний возраст автомобилей такси снизился в 1,5 раза - до 2,7 года. Это самый молодой парк такси в Европе", - рассказали в пресс-службе департамента транспорта.

Также в пресс-службе отметили, что такси в Москве - одно из самых финансово доступных в мире. "Средний чек составляет 457 рублей, что равняется трем бургерам "БигМак" или двум чашкам кофе латте в столичной кофейне", - говорится в сообщении.