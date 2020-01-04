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04.01.2020 09:48
Рубрика: Экономика

Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Текст: Сергей Тихонов
Объемы транзита российского газа через Украину в начале 2020 года снизились больше чем в пять раз по сравнению с их средними показателями в декабре. Об этом сообщают РИА Новости.
Фото: Иван Руднев/РИА Новости Фото: Иван Руднев/РИА Новости
Фото: Иван Руднев/РИА Новости

Среднесуточная прокачка газа через ГТС Украины в декабре составила 261 млн кубометров. В последний день прошлого года система приняла 220,05 млн кубометров газа. Первого января этот показатель составил 49,3 млн кубометров, а на следующий день сократился до 38,8 млн кубометров.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По мнению специалистов, в падении объемов транзита российского газа через Украину, нет ничего удивительного. Из-за рисков, связанных с долгими газовыми переговорами Москвы и Киева, страны Европы накопили огромные запасы голубого топлива в своих хранилищах, почти полностью заполнив их, поэтому снижение поставок было предсказуемым. "Это создало на газовом рынке Европы новую ценовую ситуацию: при наличии таких запасов продление транзита в прежних объемах может обрушить цену на продаваемый "Газпромом" газ", - отметил эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Переговоры Украины с Россией по газу завершились только в ночь с 30 на 31 декабря. Стороны договорились, что минимальные оговоренные объемы транзита составят: в 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах - по 40 миллиардов кубометров в год. При этом возможные дополнительные объемы будут оплачиваться по повышенному тарифу. По итогам переговоров также было подписано мировое соглашение о снятии претензии к "Газпрому" со стороны Антимонопольного комитета Украины на сумму в 7,4 миллиарда долларов. Российская же компания 27 декабря выплатила Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. О прямых поставках российского газа на Украину пока никаких договоренностей достигнуто не было. Сторонами была лишь отмечена возможность вернутся к обсуждению этой темы в 2020 году.

Экономика Отрасли Нефть и газ Переговоры с Украиной по газу

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