Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Среднесуточная прокачка газа через ГТС Украины в декабре составила 261 млн кубометров. В последний день прошлого года система приняла 220,05 млн кубометров газа. Первого января этот показатель составил 49,3 млн кубометров, а на следующий день сократился до 38,8 млн кубометров.

По мнению специалистов, в падении объемов транзита российского газа через Украину, нет ничего удивительного. Из-за рисков, связанных с долгими газовыми переговорами Москвы и Киева, страны Европы накопили огромные запасы голубого топлива в своих хранилищах, почти полностью заполнив их, поэтому снижение поставок было предсказуемым. "Это создало на газовом рынке Европы новую ценовую ситуацию: при наличии таких запасов продление транзита в прежних объемах может обрушить цену на продаваемый "Газпромом" газ", - отметил эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Переговоры Украины с Россией по газу завершились только в ночь с 30 на 31 декабря. Стороны договорились, что минимальные оговоренные объемы транзита составят: в 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах - по 40 миллиардов кубометров в год. При этом возможные дополнительные объемы будут оплачиваться по повышенному тарифу. По итогам переговоров также было подписано мировое соглашение о снятии претензии к "Газпрому" со стороны Антимонопольного комитета Украины на сумму в 7,4 миллиарда долларов. Российская же компания 27 декабря выплатила Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. О прямых поставках российского газа на Украину пока никаких договоренностей достигнуто не было. Сторонами была лишь отмечена возможность вернутся к обсуждению этой темы в 2020 году.