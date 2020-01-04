В 2020 году будет введена обязательная фотофиксация техосмотра машин

Правила об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей вступит в силу на территории России с июня 2020 года.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

Диагностические карты также теперь будут оформляться в электронном виде с электронной подписью технического эксперта. Предполагается, что данная мера поможет в борьбе с мошенничеством, когда диагностические карты оформляются без реального техосмотра.

Контроль за проведением техосмотра будет возложен на МВД и Российский союз автостраховщиков. Операторы техосмотра также будут обязаны раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации.