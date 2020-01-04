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04.01.2020 11:23
Рубрика: Авто

В 2020 году будет введена обязательная фотофиксация техосмотра машин

Текст: Владислав Куликов
Правила об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей вступит в силу на территории России с июня 2020 года.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Госавтоинспекция примет непосредственное участие в техосмотре автобусов

Диагностические карты также теперь будут оформляться в электронном виде с электронной подписью технического эксперта. Предполагается, что данная мера поможет в борьбе с мошенничеством, когда диагностические карты оформляются без реального техосмотра.

Контроль за проведением техосмотра будет возложен на МВД и Российский союз автостраховщиков. Операторы техосмотра также будут обязаны раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации.