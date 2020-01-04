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04.01.2020 05:48

В Microsoft напомнили о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января

С 14 января этого года корпорация Microsoft прекращает поддержку Windows 7. У пользователей есть еще время, чтобы сменить версию операционной системы, поскольку компьютеры на Windows 7 через 10 дней могут стать легкой добычей для хакеров.

Фото: Jon Friedman/Twitter
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В пресс-службе Microsoft в России напомнили РИА Новости, что Windows 7 начали создавать более 10 лет назад, когда киберугрозы были совсем другими. Однако появление нового вида кибератак стало поводом пересмотреть операционную систему на предмет рисков. В компании отмечают, что теперь Microsoft сосредоточит все силы на доработке и актуализации Windows 10, которая создавалась для защиты от новых киберугроз.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft намерена обеспечивать операционную систему Windows 7 частичной поддержкой даже после 14 января. Сообщалось, что обладатели коммерческих лицензий Windows 7 - предприятия и корпоративные пользователи - будут получать обновления безопасности Microsoft Security Essentials в течение не более трех лет после окончания срока поддержки.

Компании Информационные технологии Microsoft

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