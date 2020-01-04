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04.01.2020 18:45
Рубрика: Власть

В России появится кодекс для рассмотрения дел о нарушениях ПДД

Текст: Владислав Куликов
В марте в правительство России должен быть внесен Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В апреле инициативу планируется внести в Государственную думу. Такие сроки предусматривает утвержденный премьер-министром план законопроектной деятельности правительства России.

Напомним, сейчас разрабатывается масштабная реформа законодательства об административных правонарушениях. Весной планируется внести в Госдуму проект нового КоАП. В ходе работы над документом было принято решение детально прописать процедуру рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Как пояснил в свое время "РГ" советник председателя Госдумы Владимир Плигин, в будущем законе планируется усовершенствовать состязательные процедуры при рассмотрении административных дел, чтобы у граждан и юридических лиц была дополнительная возможность защитить свои права.

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Естественно, процедура будет прописана для абсолютно всех видов дел об административных правонарушений. Но, как показывает статистика, самыми массовыми "пользователями" КоАП являются водители.

По данным разработчиков документа, за год в отношении физических и юридических лиц было возбуждено более 150 миллионов дел об административных правонарушениях. Из них более 140 миллионов дел находилось в компетенции органов внутренних дел. При этом наибольшее количество дел возбуждено за нарушение Правил дорожного движения. Должностными лицами ГИБДД было принято более 130 миллионов постановлений о привлечении различных лиц к административной ответственности. При этом еще несколько миллионов решений о наказании водителей-нарушителей было принято судами.

Как рассказывают эксперты, планируется отдельно прописать процедуры рассмотрения дел об административных правонарушениях уполномоченными должностными лицами, и отдельно процедуру рассмотрениях таких дел в судах. В разрабатываемых законах - новом КоАП и процессуальном кодексе - будут предусмотрены случаи и особенности отсрочки, рассрочки, а также приостановления исполнения административного наказания.

"Планируется рассмотреть вопрос о закреплении института реабилитации лица, неправомерно привлеченного к административной ответственности, включая право на возмещение вреда, причиненного незаконным административным преследованием", рассказали в свое время в Минюсте.

Фото: iStock
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Также, как рассказали в ведомстве, предлагается усилить гарантии оказания квалифицированной юридической помощи по делам об административных правонарушениях: "в частности, рассмотреть вопрос об обязательном участии адвоката в производстве по делам, по которым предусмотрена возможность назначения гражданину административного ареста". Иными словами, когда человеку будет грозить 15 суток, ему предоставят адвоката. Данный вопрос будет урегулирован именно в процессуальном кодексе.

Те, кто составил протокол, не смогут потом назначать штраф. Фиксировать нарушения будут одни должностные лица, а рассматривать дело и принимать решение о наказании или оправдании будут другие. "Планируется предусмотреть случаи, когда рассмотрение дел об административных правонарушениях недопустимо должностными лицами, непосредственно участвовавшими в осуществлении мероприятий государственного контроля и составившими протоколы об административных правонарушениях по результатам таких мероприятий, путем закрепления конкретных составов административных правонарушений или конкретных сфер деятельности", рассказывали в Минюсте.

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