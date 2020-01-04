В России появится кодекс для рассмотрения дел о нарушениях ПДД

Напомним, сейчас разрабатывается масштабная реформа законодательства об административных правонарушениях. Весной планируется внести в Госдуму проект нового КоАП. В ходе работы над документом было принято решение детально прописать процедуру рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Как пояснил в свое время "РГ" советник председателя Госдумы Владимир Плигин, в будущем законе планируется усовершенствовать состязательные процедуры при рассмотрении административных дел, чтобы у граждан и юридических лиц была дополнительная возможность защитить свои права.

Естественно, процедура будет прописана для абсолютно всех видов дел об административных правонарушений. Но, как показывает статистика, самыми массовыми "пользователями" КоАП являются водители.

По данным разработчиков документа, за год в отношении физических и юридических лиц было возбуждено более 150 миллионов дел об административных правонарушениях. Из них более 140 миллионов дел находилось в компетенции органов внутренних дел. При этом наибольшее количество дел возбуждено за нарушение Правил дорожного движения. Должностными лицами ГИБДД было принято более 130 миллионов постановлений о привлечении различных лиц к административной ответственности. При этом еще несколько миллионов решений о наказании водителей-нарушителей было принято судами.

Как рассказывают эксперты, планируется отдельно прописать процедуры рассмотрения дел об административных правонарушениях уполномоченными должностными лицами, и отдельно процедуру рассмотрениях таких дел в судах. В разрабатываемых законах - новом КоАП и процессуальном кодексе - будут предусмотрены случаи и особенности отсрочки, рассрочки, а также приостановления исполнения административного наказания.

"Планируется рассмотреть вопрос о закреплении института реабилитации лица, неправомерно привлеченного к административной ответственности, включая право на возмещение вреда, причиненного незаконным административным преследованием", рассказали в свое время в Минюсте.

Также, как рассказали в ведомстве, предлагается усилить гарантии оказания квалифицированной юридической помощи по делам об административных правонарушениях: "в частности, рассмотреть вопрос об обязательном участии адвоката в производстве по делам, по которым предусмотрена возможность назначения гражданину административного ареста". Иными словами, когда человеку будет грозить 15 суток, ему предоставят адвоката. Данный вопрос будет урегулирован именно в процессуальном кодексе.

Те, кто составил протокол, не смогут потом назначать штраф. Фиксировать нарушения будут одни должностные лица, а рассматривать дело и принимать решение о наказании или оправдании будут другие. "Планируется предусмотреть случаи, когда рассмотрение дел об административных правонарушениях недопустимо должностными лицами, непосредственно участвовавшими в осуществлении мероприятий государственного контроля и составившими протоколы об административных правонарушениях по результатам таких мероприятий, путем закрепления конкретных составов административных правонарушений или конкретных сфер деятельности", рассказывали в Минюсте.