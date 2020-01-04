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04.01.2020 14:22
Рубрика: Легковые авто

В России выросло число зарегистрированных автомобилей

Текст: Владислав Куликов

В МВД назвали количество зарегистрированных автомобилей. Как сообщили ТАСС в ведомстве, за год их число увеличилось до 60,5 миллионов.

"В России зарегистрировано свыше 60,5 миллионов транспортных средств, что на 1,3 процентов больше, чем годом ранее", - уточнили в министерстве.

По данным МВД, чаще всего россияне покупают автомобили весной и в начале лета, именно на этот период приходится пик регистрационных действий.

"Наибольшее число зарегистрированных транспортных средств приходится на Москву и Московскую область", - отметили в МВД.