В России выросло число зарегистрированных автомобилей

В МВД назвали количество зарегистрированных автомобилей. Как сообщили ТАСС в ведомстве, за год их число увеличилось до 60,5 миллионов.

"В России зарегистрировано свыше 60,5 миллионов транспортных средств, что на 1,3 процентов больше, чем годом ранее", - уточнили в министерстве.

По данным МВД, чаще всего россияне покупают автомобили весной и в начале лета, именно на этот период приходится пик регистрационных действий.

"Наибольшее число зарегистрированных транспортных средств приходится на Москву и Московскую область", - отметили в МВД.