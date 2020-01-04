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04.01.2020 02:57
Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды посетить форум в Израиле

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Отказ президента Польши Анджея Дуды принять участие в World Holocaust Forum (Всемирный форум памяти холокоста) ставит Варшаву в один ряд с нацистами и теми, кто причастен к массовым уничтожениям евреев. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По его словам, если польский президент не приедет в Израиль, то это будет лишним подтверждением того, что современная Польша не хочет признавать преступления нацизма против человечества и против евреев, пишет РИА Новости. Морозов отметил недальновидность такого решения Дуды, тем более со ссылками на участие президента России в этом мероприятии.

"Путин там будет как представитель страны, которая спасла еврейский народ от уничтожения. А демарш Польши будет означать, что в этом вопросе она в другом окопе", - подчеркнул сенатор.

Ранее польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что Дуда отказался от поездки на Всемирный форум памяти холокоста из-за того, что туда приглашен президент России Владимир Путин. По другой версии, польскому президенту не нравится, что в числе организаторов значится глава МИД Израиля Исраэль Кац, который в прошлом упрекал поляков в антисемитизме.

Мероприятие состоится 22-23 января в Иерусалиме и приурочено к 75-ой годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Свое участие в нем подтвердили несколько европейских лидеров, в том числе из Германии, Италии и Франции.

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