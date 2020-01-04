Владимир Юровский выступил с Госоркестром имени Е.Ф. Светланова

Новости

Названы "пищевые ингредиенты", вызывающие неконтролируемый набор веса 08:33
Макгрегор заявил, что Нурмагомедову от него не скрыться 08:25
Австралия призвала три тысячи военнослужащих резерва для борьбы с пожарами 08:16
Овечкин набрало 40-е очко в сезоне 07:48
Следовавший в Петербург самолет сел в Перми из-за технических проблем 07:36
Журналист рассказал о реакции Трампа на скрытый от него звонок Путина 07:16
В Багдаде под авиаудар попала автоколонна врачей шиитского ополчения 06:42
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны 06:17
На Сахалине жители Углегорска ощутили землетрясение 06:07
В Microsoft напомнили о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января 05:48
СК проверит конфликт в клинике Уссурийска 05:26
США с союзниками приостановили обучение военнослужащих Ирака 05:08
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин 04:47
Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани 04:31
Иран заявил ООН о своем праве на самооборону после убийства Сулеймани 04:15
В клинике Уссурийска врач избил женщину с ребенком на руках 04:12
Эксперты: Эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысит цены на нефть 03:31
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды посетить форум в Израиле 02:57
На севере Багдада автоколонна шиитского ополчения подверглась авиаудару 02:31
Полуфинал МЧМ по хоккею Россия - Швеция покажет "Первый канал" 02:10
Сенатор США предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном 02:05
Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности после убийства Сулеймани 01:44
Командующий ливийской армией объявил о всеобщей мобилизации 01:27
Вышел финальный трейлер "Дракулы" от создателей "Шерлока" 00:13
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция полуфинала МЧМ по хоккею 00:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
04.01.2020 08:51
Рубрика: Культура

Владимир Юровский выступил с Госоркестром имени Е.Ф. Светланова

Текст: Северьян Цагарейшвили
Перед праздничным концертом состоялась традиционная встреча журналистов и генерального директора Московской филармонии Алексея Шалашова. Обсуждались вопросы концертного менеджмента, коммуникации со зрителями, видео-трансляций, конкуренции с другими музыкальными залами.

- У нас среда - не конкурентная, ведь она построена на любви и ответственности за музыку, за слушателя: а конкурировать в силе любви невозможно, - отметил Шалашов. - Ежегодно в ночь на первое февраля люди садятся за компьютер, не спят полночи, чтобы купить пять-шесть абонементов на концерты, которые состоятся через полтора года! Это осознанный шаг из любви к Московской филармонии. Такая преданность дорогого стоит.

Фото: Светлана Мишина
Выступление Михаила Плетнева стало прорывом года

А вечером, на концерте Госоркестра им. Е.Ф.Светланова, Владимир Юровский представил рождественскую программу из произведений разных эпох и стилей.

В первом отделении - элегантность фа-мажорного бранденбургского концерта Баха (BWV 1047) и изысканная орнаментика скрипичного концерта соль-мажор итальянского композитора-виртуоза Пьетро Локателли (соч. 3/9) - в обоих солировал скрипач Илья Грингольц. Затем - строгая контрапунктическая красота хоральных вариаций "Vom Himmel hoch da komm" ich her" ("С небес высоких я сойду") Стравинского - Баха: в них хоровые партии органично "вплетены" в состав оркестра, в котором отсутствуют скрипки, виолончели, валторны и кларнеты.

Во второй части концерта звучал репертуар XX века. Фрагменты из цикла Витольда Лютославского "Двадцать польских колядок" исполнил хор мальчиков училища им. Свешникова и меццо-сопрано Александра Кадурина. Эта интерпретация произведения, с почти языческой энергетикой, отсылающего к древней славянской традиции колядования, производила гиптоническое впечатление. С мощной энергетикой прозвучали в исполнении Хоровой капеллы им. Юрлова под управлением Геннадия Дмитряка три а-капелльных религиозных песнопения Стравинского. И, наконец, рождественская кантата Артюра Онеггера для баритона, солирующего органа, хора и оркестра, с ее контрастами тревожно-диссонансной и мелодически светлой, жизнерадостной музыки.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Большой симфонический оркестр имени Чайковского проведет Новый год в Китае

Справка "РГ"

С Госоркестром им. Е.Ф.Светланова и Владимиром Юровским в концерте приняли участие три хоровых коллектива - Государственная академическая хоровая капелла им. А.А.Юрлова, Хор мальчиков училища им. А.В.Свешникова и Детский хор ГАБТа, а также скрипач Илья Грингольц, меццо-сопрано Александра Кадурина и баритон Борис Дьяков.

Ближайшее выступление Владимира Юровского состоится сегодня и завтра: в соборе Петра и Павла прозвучит Рождественская оратория Иоганна Себастьяна Баха с участием Юлии Лежневой.

Культура Музыка Классика

Главное сегодня

В Багдаде под авиаудар попала автоколонна врачей шиитского ополчения
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны
Журналист рассказал о реакции Трампа на скрытый от него звонок Путина
В Microsoft напомнили о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января
Переговоры по нефти с Беларусью должны завершиться в ближайшее время