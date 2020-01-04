Владимир Юровский выступил с Госоркестром имени Е.Ф. Светланова

Перед праздничным концертом состоялась традиционная встреча журналистов и генерального директора Московской филармонии Алексея Шалашова. Обсуждались вопросы концертного менеджмента, коммуникации со зрителями, видео-трансляций, конкуренции с другими музыкальными залами.

- У нас среда - не конкурентная, ведь она построена на любви и ответственности за музыку, за слушателя: а конкурировать в силе любви невозможно, - отметил Шалашов. - Ежегодно в ночь на первое февраля люди садятся за компьютер, не спят полночи, чтобы купить пять-шесть абонементов на концерты, которые состоятся через полтора года! Это осознанный шаг из любви к Московской филармонии. Такая преданность дорогого стоит.

А вечером, на концерте Госоркестра им. Е.Ф.Светланова, Владимир Юровский представил рождественскую программу из произведений разных эпох и стилей.

В первом отделении - элегантность фа-мажорного бранденбургского концерта Баха (BWV 1047) и изысканная орнаментика скрипичного концерта соль-мажор итальянского композитора-виртуоза Пьетро Локателли (соч. 3/9) - в обоих солировал скрипач Илья Грингольц. Затем - строгая контрапунктическая красота хоральных вариаций "Vom Himmel hoch da komm" ich her" ("С небес высоких я сойду") Стравинского - Баха: в них хоровые партии органично "вплетены" в состав оркестра, в котором отсутствуют скрипки, виолончели, валторны и кларнеты.

Во второй части концерта звучал репертуар XX века. Фрагменты из цикла Витольда Лютославского "Двадцать польских колядок" исполнил хор мальчиков училища им. Свешникова и меццо-сопрано Александра Кадурина. Эта интерпретация произведения, с почти языческой энергетикой, отсылающего к древней славянской традиции колядования, производила гиптоническое впечатление. С мощной энергетикой прозвучали в исполнении Хоровой капеллы им. Юрлова под управлением Геннадия Дмитряка три а-капелльных религиозных песнопения Стравинского. И, наконец, рождественская кантата Артюра Онеггера для баритона, солирующего органа, хора и оркестра, с ее контрастами тревожно-диссонансной и мелодически светлой, жизнерадостной музыки.

Справка "РГ"

С Госоркестром им. Е.Ф.Светланова и Владимиром Юровским в концерте приняли участие три хоровых коллектива - Государственная академическая хоровая капелла им. А.А.Юрлова, Хор мальчиков училища им. А.В.Свешникова и Детский хор ГАБТа, а также скрипач Илья Грингольц, меццо-сопрано Александра Кадурина и баритон Борис Дьяков.

Ближайшее выступление Владимира Юровского состоится сегодня и завтра: в соборе Петра и Павла прозвучит Рождественская оратория Иоганна Себастьяна Баха с участием Юлии Лежневой.