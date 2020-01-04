ВМФ продолжит практику кругосветных походов

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что будет продолжена практика кругосветных походов отрядов боевых кораблей Военно-Морского Флота России.

В прошлом году впервые в новейшей истории страны кругосветный поход совершил отряд боевых кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков". Главком ВМФ подчеркнул, что поход доказал надежность кораблей и судов, поступающих в состав ВМФ, правильность направлений подготовки экипажей.

"Поход позволил нам еще более сконцентрировать приоритеты в сфере практической подготовки специалистов ВМФ, - сказал адмирал Евменов. - Безусловно, что такие походы будут продолжены наряду с регулярными экспедициями гидрографических и океанографических и учебных судов ВМФ".

В настоящее время продолжается штурманский поход учебного корабля "Перекоп". Курсанты военно-морских учебных заведений успешно прошли Северным Морским путем без ледокольного сопровождения, получив при этом значительный опыт плавания в арктических широтах. Начата кругосветная океанографическая экспедиция ВМФ, посвященная 200-летию открытия Антарктиды. В ней принимают участие океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое судно "Янтарь".

Кстати, свыше 60 кораблей и судов ВМФ России встретили Новый год в различных районах Мирового океана.