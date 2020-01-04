Замула, Воронков и Денисенко - лучшие игроки сборной России на МЧМ-2020

Директорат молодежного чемпионата мира по хоккею по окончании полуфинального матча, в котором сборная России в овертайме одолела шведов - 5:4, назвал тройку лучших игроков нашей команды на турнире.

В нее вошли защитник Егор Замула, набравший 4 (2+2) очка при показателе полезности +3, и два форварда. Это Дмитрий Воронков с 7 (3+4) баллами и показателем полезности +7, а также капитан нашей команды Григорий Денисенко, выбивший 7 (2+5) очков с показателем полезности +3.

Ну а в матче со шведами лучшим был признан Егор Соколов, оформивший дубль.

Напомним, в финале сборная России сыграет с победителем пары Канада - Финляндия. Матч за "золото" начнется завтра в 21.00 по московскому времени. Его в прямом эфире покажет Первый канал.